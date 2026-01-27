Из-за ажиотажа перед новой частью, Resident Evil 4 Remake купили более 1 миллиона раз за последние 3 месяца

Ремейк Resident Evil 4 продолжает покорять чарты продаж даже спустя годы после релиза. Согласно свежим финансовым данным Capcom за третий квартал фискального года (октябрь - декабрь 2025), игра продалась тиражом более 1 миллиона копий за этот период.

Capcom напрямую связывает этот всплеск с растущим ажиотажем вокруг предстоящей Resident Evil Requiem - новой основной части серии, релиз которой запланирован на февраль 2026 года. Ожидание Requiem подогревает интерес к классике с Леоном Кеннеди в главной роли, что приводит к повторным покупкам и новым игрокам.

Другие проекты серии тоже показали солидные результаты за квартал: Resident Evil Village - около 700 тысяч копий; ремейк Resident Evil 2 и Resident Evil 7 - по 500 тысяч каждая; ремейк Resident Evil 3 (ремейк 2020) - 300 тысяч. Общий тираж франшизы Resident Evil превысил 183 миллиона копий, укрепив ее статус главной серии Capcom.