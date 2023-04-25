Коллаба, которую заслужили: Моддер заменил Эшли в ремейке Resident Evil 4 на близняшку из Atomic Heart ©

Ремейк Resident Evil 4 пользуется большой популярностью не только среди игроков, но и моддеров. Большинство модов, а их уже сотни, связаны с заменой моделей/костюмов героев игры или моделей оружия. И следующий мод не исключение.

Atomic Heart Ballerina Twins Replace Ashley, как следует из названия, заменяет Эшли на балерину из Atomic Heart. Мод доступен в двух вариантах - с пиджаком или без.

Учитывая что балерины в Atomic Heart являются смертоносными телохранительницами, большой вопрос заключается в том, кто кого должен спасать в Resident Evil 4.Ждем мод, где Леон заменен на Балерину, а Эшли - на Сеченова.