Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 685 оценок

Коллаба, которую заслужили: Моддер заменил Эшли в ремейке Resident Evil 4 на близняшку из Atomic Heart

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R_Mor
Новости

Ремейк Resident Evil 4 пользуется большой популярностью не только среди игроков, но и моддеров. Большинство модов, а их уже сотни, связаны с заменой моделей/костюмов героев игры или моделей оружия. И следующий мод не исключение.

Atomic Heart Ballerina Twins Replace Ashley, как следует из названия, заменяет Эшли на балерину из Atomic Heart. Мод доступен в двух вариантах - с пиджаком или без.

Учитывая что балерины в Atomic Heart являются смертоносными телохранительницами, большой вопрос заключается в том, кто кого должен спасать в Resident Evil 4.Ждем мод, где Леон заменен на Балерину, а Эшли - на Сеченова.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
kidchegi

Хоть как нибудь вытянуть эту игру

0
TAPAKAH222
Коллаба, которую заслужили: Моддер заменил Эшли в ремейке Resident Evil 4 на близняшку из Atomic Heart

Дновость которую заслужил PG...

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