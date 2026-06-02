Конец эпохи портов: Resident Evil 4 переживает самый долгий период без переизданий с момента релиза

Масштабы экспансии Resident Evil 4 поражают: за два десятилетия легендарный экшен, включая его полноценный ремейк, сменил более 20 различных изданий, начав свой путь еще на GameCube в 2005 году. Тем удивительнее выглядит текущая стратегия Capcom, которая затянула с выпуском очередных портов.

Полное отсутствие анонсов новых версий или специзданий знаменует собой важный прецедент: многолетний конвейер переизданий RE4, похоже, сбавил обороты. На это аномальное затишье обратил внимание один из участников форума Resetera.

Статистика показывает, что с момента дебюта игры на GameCube в 2005 году максимальный перерыв между релизами четвертой части никогда не превышал трех лет. Однако прямо сейчас эта стабильность находится под угрозой:

Предыдущий максимальный застой между релизами RE4 пришелся на период с 30 августа 2016 года по 21 мая 2019 года и продлился 994 дня. С момента же релиза мобильного порта ремейка на iOS пролетело уже 894 дня.

Иными словами, японской компании стоит поторопиться с презентацией очередного переиздания Resident Evil 4. Если новая версия не выйдет до конца лета, франшиза установит абсолютный рекорд по продолжительности простоя без свежих портов за всю свою историю. А ведь фанаты уже давно привыкли к регулярным релизам этой игры.