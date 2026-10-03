Кооперативный мод для Resident Evil 4 Remake избавился от клонов Эшли и работает без потери FPS

Энтузиаст под ником ClayBTV представил новое превью масштабной модификации, добавляющей кооператив в Resident Evil 4 Remake. Проект уже находится на стадии открытого тестирования и успел собрать десятки тысяч загрузок.

Помимо возможности совместного прохождения кампании вдвоем, мод позволяет выбирать разных персонажей для основного сюжета, DLC Separate Ways (где в оригинале играют за Аду Вонг) и бонусного режима «Наемники».

При этом автору удалось добиться отличной оптимизации — интеграция мультиплеера происходит практически без потери частоты кадров (FPS).Разработчик проделал большую работу над ошибками: если в ранних версиях игрокам приходилось защищать сразу двух Эшли, что ломало логику игры, то теперь напарникам предстоит оберегать лишь одну героиню