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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 19 417 оценок

Кооперативный мод для Resident Evil 4 Remake избавился от клонов Эшли и работает без потери FPS

Gruz_ Gruz_

Энтузиаст под ником ClayBTV представил новое превью масштабной модификации, добавляющей кооператив в Resident Evil 4 Remake. Проект уже находится на стадии открытого тестирования и успел собрать десятки тысяч загрузок.

Resident Evil 4 "Multiplayer Mod - мод на кооператив"

Помимо возможности совместного прохождения кампании вдвоем, мод позволяет выбирать разных персонажей для основного сюжета, DLC Separate Ways (где в оригинале играют за Аду Вонг) и бонусного режима «Наемники».

При этом автору удалось добиться отличной оптимизации — интеграция мультиплеера происходит практически без потери частоты кадров (FPS).Разработчик проделал большую работу над ошибками: если в ранних версиях игрокам приходилось защищать сразу двух Эшли, что ломало логику игры, то теперь напарникам предстоит оберегать лишь одну героиню

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