Кто выглядит лучше? Сравнение персонажей и монстров из RE4:Separate Ways с оригинальной игрой

После релиза сюжетного дополнения Separate Ways на YouTube-канале ElAnalistaDeBits был выложен сравнительный ролик между ремейком Resident Evil 4 и оригинальной версией четвертой части. Основное внимание в ролике было уделено сравнительному анализу персонажей, различных существ и врагов
Из видеоролика можно легко проследить, насколько реалистичнее и детальнее, по сравнению с оригинальной версией, выглядят черты лица Эшли и Ады Ванг в ремейке, в частности, детализация глаз и рта, а также более проработанная модель волос.
Separate Ways дает нам новый взгляд на события Resident Evil 4. Ее главная героиня - Ада Вонг, секретный агент, которая задолго до Леона С. Кеннеди прибывает в знакомую по базовой игре испанскую деревню, чтобы разгадать тайну главного секрета секты Los Illuminados - Амбера.
DLC не вносит никаких кардинальных изменений в механики базовой игры. Вместо этого авторы сосредоточились на разработке новых миссий, в которых мы берем на себя управление Адой Вонг. В процессе прохождения история главной героини сплетается с приключениями Леона С. Кеннеди, что дает нам возможность по-новому взглянуть на те события, которые известны по оригиналу.
Что выглядит лучше, старая графика в стиле тетрис, или новые технологии с трассировкой, это очень не простой вопрос и только очень серьёзный специалист, сможет на него безошибочно ответить.
Сразу видно человека который судит только маркетинговыми уловками. Старые игры не редко могут иметь свою особую стилистику, которая не только может помочь проекту лучше сохраниться с годами, но и в ремейках и ремастерах может быть совершенно утеряна в пользу реализма и высокой детализации которые будут актуальны лишь несколько лет пока не устареют на фоне ещё более новых технологий.
Но конечно в случае с ри4 действительно стало только лучше из-за изначально направленной в сторону реализма графики
какой смысл сравнивать модели из игр 2005 и 2023 г?
Чтобы узнать как развилось и эволюционировало видение разработчиков на игру. Это тоже самое как говорить: зачем концепт арты, когда есть финальные игровые модели
Платьюшко понятно лучше.
новое платье огонь
Ну тут очевидно что Remake.
Выложить сравнение, как элемент познавательный , что было бы логично в контексте развития технологий и выглядело интереснее, чем сравнивать игры с разницей в восемнадцать лет - нет. Сравнить кто лучше - да. Надеюсь, мне не надо объяснять насколько это тупой ход
Нашли что сравнивать, какашку и конфетку!
Оригинал лучше