Кто выглядит лучше? Сравнение персонажей и монстров из RE4:Separate Ways с оригинальной игрой ©

После релиза сюжетного дополнения Separate Ways на YouTube-канале ElAnalistaDeBits был выложен сравнительный ролик между ремейком Resident Evil 4 и оригинальной версией четвертой части. Основное внимание в ролике было уделено сравнительному анализу персонажей, различных существ и врагов

Из видеоролика можно легко проследить, насколько реалистичнее и детальнее, по сравнению с оригинальной версией, выглядят черты лица Эшли и Ады Ванг в ремейке, в частности, детализация глаз и рта, а также более проработанная модель волос.

Separate Ways дает нам новый взгляд на события Resident Evil 4. Ее главная героиня - Ада Вонг, секретный агент, которая задолго до Леона С. Кеннеди прибывает в знакомую по базовой игре испанскую деревню, чтобы разгадать тайну главного секрета секты Los Illuminados - Амбера.

DLC не вносит никаких кардинальных изменений в механики базовой игры. Вместо этого авторы сосредоточились на разработке новых миссий, в которых мы берем на себя управление Адой Вонг. В процессе прохождения история главной героини сплетается с приключениями Леона С. Кеннеди, что дает нам возможность по-новому взглянуть на те события, которые известны по оригиналу.