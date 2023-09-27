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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 481 оценка

Кто выглядит лучше? Сравнение персонажей и монстров из RE4:Separate Ways с оригинальной игрой

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Gruz_
Новости

После релиза сюжетного дополнения Separate Ways на YouTube-канале ElAnalistaDeBits был выложен сравнительный ролик между ремейком Resident Evil 4 и оригинальной версией четвертой части. Основное внимание в ролике было уделено сравнительному анализу персонажей, различных существ и врагов

Из видеоролика можно легко проследить, насколько реалистичнее и детальнее, по сравнению с оригинальной версией, выглядят черты лица Эшли и Ады Ванг в ремейке, в частности, детализация глаз и рта, а также более проработанная модель волос.

Separate Ways дает нам новый взгляд на события Resident Evil 4. Ее главная героиня - Ада Вонг, секретный агент, которая задолго до Леона С. Кеннеди прибывает в знакомую по базовой игре испанскую деревню, чтобы разгадать тайну главного секрета секты Los Illuminados - Амбера.

DLC не вносит никаких кардинальных изменений в механики базовой игры. Вместо этого авторы сосредоточились на разработке новых миссий, в которых мы берем на себя управление Адой Вонг. В процессе прохождения история главной героини сплетается с приключениями Леона С. Кеннеди, что дает нам возможность по-новому взглянуть на те события, которые известны по оригиналу.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
UndecidedLionel

Что выглядит лучше, старая графика в стиле тетрис, или новые технологии с трассировкой, это очень не простой вопрос и только очень серьёзный специалист, сможет на него безошибочно ответить.

4
Randpass

Сразу видно человека который судит только маркетинговыми уловками. Старые игры не редко могут иметь свою особую стилистику, которая не только может помочь проекту лучше сохраниться с годами, но и в ремейках и ремастерах может быть совершенно утеряна в пользу реализма и высокой детализации которые будут актуальны лишь несколько лет пока не устареют на фоне ещё более новых технологий.

Но конечно в случае с ри4 действительно стало только лучше из-за изначально направленной в сторону реализма графики

0
JIoMTuK

какой смысл сравнивать модели из игр 2005 и 2023 г?

3
Randpass

Чтобы узнать как развилось и эволюционировало видение разработчиков на игру. Это тоже самое как говорить: зачем концепт арты, когда есть финальные игровые модели

0
tvorog8088

Платьюшко понятно лучше.

3
vit310119

новое платье огонь

2
NarkoSky

Ну тут очевидно что Remake.

0
Morpex333

Выложить сравнение, как элемент познавательный , что было бы логично в контексте развития технологий и выглядело интереснее, чем сравнивать игры с разницей в восемнадцать лет - нет. Сравнить кто лучше - да. Надеюсь, мне не надо объяснять насколько это тупой ход

-1
Omnia Smirnow

Нашли что сравнивать, какашку и конфетку!

-2
Gradient_Zero

Оригинал лучше

-3