Лили Гао, озвучивавшая Аду Вонг, ответила на оскорбления, полученные ею после выхода Resident Evil 4 Remake

Актриса Лили Гао вернулась в социальные сети, чтобы ответить на нападки, которым она подверглась в связи с тем, что сыграла Аду Вонг в игре Resident Evil 4 Remake. Причиной всего этого стало то, что предполагаемым "фанатам" не понравилась работа Лили Гао в роли Ады Вонг, так как персонаж совсем не похож на предыдущую версию.
В заявлении Гао говорит, что во многом причиной той ненависти, которую она получила, является тот факт, что многие азиатские персонажи, такие как Ада, часто озвучиваются не азиатскими актерами.
Быть первой азиатской актрисой, сыгравшей Аду в играх серии Resident Evil, - большая честь, и я буду вечно благодарна нашему продюсеру и режиссеру за то, что они приняли решение об аутентичном представлении. К сожалению, с выходом игры пришло и слишком знакомое чувство " я здесь не к месту".
Хотя критики следовало ожидать, это не первый случай, когда цветные актеры сталкиваются с расистским и сексистским преследованием только за свое присутствие в игре. Неаутентичный кастинг увековечивает разрушительный образ, который еще больше дегуманизирует сообщество, которое он пытается отразить.
Пришло время прекратить использовать только сексуальную, эротизированную и загадочную азиатскую женщину и создать пространство для чествования всех типов азиатских женщин. Моя Ада - выживальщик. Она добрая, справедливая, умная и веселая. Она непредсказуема, жизнерадостна и абсолютно не стереотипна.
Это заявление, похоже, адресовано тем, кто критиковал Capcom за то, что компания наняла Гао вместо предыдущих актеров, озвучивавших Аду, среди которых не было ни одного азиата. Гао также критиковали за то, что его голос значительно отличается от предыдущих голосов Ады, стремясь к чему-то новому, а не имитируя оригинальную игру.
К счастью, в поддержку Лили Гао выступили много поклонников, осудивших такое отвратительное отношение к ней, и даже актер, озвучивавший Леона Кеннеди в игре Resident Evil 4, выступил с ободряющими словами в ее адрес. "Если люди недовольны, это будут самые громкие голоса. Дело не в том, что у вас нет поддержки. Просто те, кому действительно нужно заявить о себе в Интернете, - это твиттерные тролли" - сказал Гао актер Ник Апостолидес.
Как бы то ни было, возможно, в скором времени мы еще услышим о том, как Гао играет Аду. Ранее сегодня в последнем обновлении Resident Evil 4 Remake было обнаружено еще одно доказательство существования дополнения, посвященного Аде, - Separate Ways. В сообщении Гао не упоминается ни об этой, ни о какой-либо другой грядущей работе в роли Ады, но вполне можно предположить, что она примет участие в Separate Ways, когда бы оно ни вышло.
озвучила хреново, ей об этом сказали, а она всё свела к повестке. ппц! докатились
спасибо! посмеялся 😂
Так крыть то больше нечем
Концовка 12 из 10, "патриарх" одобряет.)))
Да тут все хороши,
что Режиссер озвучки, который не смог или не захотел донести смысл персонажа до актрисы, ибо многие твердо уверены что Гайо могла бы озвучить гораздо лучше,
Что психованные фанатики, что бомбят насчет белья Эшли или угрожают актрисе, вместо того чтобы донести адекватно свою позицию, благо на отличные отзывы по игре и на продажи все равно это не сказывается. и игра станет точно одной из лучших в этом году, особенно если у нее будет длительная поддержка, но умалишённые с весенним обострением себя показали по полной программе,
Что актриса, которая вместо того чтобы послать и перебанить дебилов и психов, а нормальным людям сказать что она учтет критику к ДЛС, пыталась разыграть сексистскую и расистскую карту.
Что простите?
Это хладнокровная убийца, шпион и манипулятор. Циничная мpазь которая не брезгует и стрельбой в спину. (по крайней мере что-то подобное было в римейке второй части, не помню)
Но ее Аада - добрая умная и веселая. А сюжет, какой-то там, лор персонажа, да кому он нахрен нужен?!! Я актриса, я звезда! А вы все мерзкие сексисты.
Единственный верный выход - играть с японской озвучкой.
Или русской озвучкой
Какой на фиг убийца ? Она кого-то из положительных персонажей убила, или не виновного ? Нет. Вот что она шпион и манипулятор да, но манипулировала она Леоном всего один раз. Ну ты и кретин, она не циничная м..зь и никому в спину она не стреляла , ты врешь. Она в 6 помогала Леону очистить с Хеленой имена, и устранила своего двойника дабы Карла которая реально циничная м..зь не уничтожила мир. В ремейке когда узнала Вескер собирается уничтожить миллиарды людей, она его предала.
Всем не понравился её голос, а она решила себя ещё больше закопать прикрепив сексуализацию песонажа - что абсолютно норма должна быть, так как никто не хочет смотреть на трашную, никакую героиню за которую даже играть противно при этом есть предыдущие серии игр к примеру где героини красивые, а уже продолжение и идти по тренду умалишенных делают героиню страшной что абсолютно не норма.
И прикрепила "сексизм и разизм" - Да всем плевать какой она расы и все к ней одинаково относятся. ВСЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА ЛИШЬ В ОЗВУЧКЕ, а она накинула ещё Г**на на вентилятор. Теперь ей ещё накидают да побольше.
В первую очередь за то что "Пришло время прекратить использовать только сексуальную, эротизированную и загадочную азиатскую женщину" Как уже выше написал, женщина героиня в игре должна быть привлекательной, сексуально, красивой, с бронеливчиком и т.д.
Если она бы сыграла в абсолютно новой игре которая никак не связана с обителем зла, и даже наоборот в ноунэйм проекте и её бы сделали страшной, жирной то она бы очень удивилась, что в эту игру никто играть не будет даже пусть там какой бы не был мега крутой сюжет, все бы на игру даже не посмотрели бы из-за страшного персонажа.
При чëм тут Актриса озвучки которую выбирает сама Capcom. Не нравится голос это проблема тех кто его слышит. И уж точно не повод оскорблять
специально для тебя надо было выбрать прокуренный бас трансгендера, осознающего себя женщиной. Кто бы его не выбирал - это не значит, что голос будет априори удачным.
"сексуальную, эротизированную и загадочную азиатскую женщину"
Кавоо?
Я конечно не знаю, какой у других опыт, но те азиатки которых я по жизни встречал, звучат и вправду по большей части что-ли мило, нежно и все в таком духе.
Единственным исключением были дамы смешанных кровей, прожившие всю свою жизнь где угодно, но не в Азии.
Так что не знаю, про какую сексуальность, эротизацию и тд идет речь, это больше походит на реальность.
Я знаю, что достаточное количество азиаток специально пытаются звучать милее и тд, но даже когда они не делают этого, то не звучат...так, даже говоря по английски.
Все это знают, все к этому привыкли и спокойно относятся.
Персонаж Ады конечно не ми-ми-ми девочка, но и на 40летнюю прокуренную трансушку тоже не тянет.
Зато звучит именно так, по крайней мере в некоторых репликах, благодаря голосу и навыкам этой Лили.
Конечно люди, которые буллят, угоржают расправой и тд - те еще дегенераты.
Но она то что?
Заигнорить и не давать внимания? Нееее
Сказать что-то свое, защитить себя и свою природу собственным мнением и доводами? Неее
Начать вонять про сексуализацию и тд? Воо, то что надо, очень просто и самостоятельно думать не надо.
Blyat, so pathethic.
Собственно говоря, назревает вопрос..
А чего она вообще на эту роль согласилась?
Озвучивать персонажа женского пола, кто и вправду выглядит привлекательно, сексуально и даже желанно - не слишком ли унизительно для её взглядов?
Отвратительный голос который не подходит Аде, ужасные навыки актерской игры и конечно же полное отсутствие желание думать собственной головой, ведь проще высрать очередной бред про сексуализацию и тд.
Отличный выбор Capcom, браво.
"Моя Ада - выживальщик. Она добрая, справедливая, умная и веселая.''
А, да ?
из какой реальности "эта Ада"?
Тролей и нытиков которые оскорбляют актрис/актёров нужно просто банить на месяц,а то и на больше
Я ничего не поняла, если честно. Когда азиаты озвучивают азиатов это теперь плохо что ли? Они там в своих америках совсем крышей едут. Лишь бы кого-нибудь обосрать. Как и наши, впрочем. В общем, забей.
Скорее классика. "Если кому-то не нравится озвучка или игра - это все расизм, а не претензии к работе". Особенно после заявлений "моя Ада - не такая". Как бы актрисе разъяснить, что образ Ады давно сформирован и ее "особое видение" уже не к месту...
её сообщение обращено в ответ на оскорбления, а не недовольство её работой. И если вы лично не видели сообщений оскорбляющийх её по рассовому признаку, то это не значит что их не было и нет
По мне троллей переходящих на личности нужно просто игнорировать. К сожалению троллинг и ботинг стал бизнесом уже давно. И к сожалению есть люди готовые называть белое черным и черное белым когда это кому-то нужно за плюшки.
Ну а тем, кто привык к прежней повестке, думаю, нужно просто элементарно понять, что время идёт и все меняется, в том числе повестка. А не пытаться такими, мягко говоря, неадекватными методами её продлить. Докатились блин.
А, понятно. То есть, ей просто сделали замечание по её актёрской игре/озвучке, а она притянула проблему за уши и выдала это за сексизм. Ну что тут сказать.... Беды с башкой у актрисы, никак иначе. И я то думал что она нормальная, по уму и разуму, но оказывается что это очередная шмара из меньшинства, которая притягивает проблемы за уши и преувеличивает их, в попытке выгородиться. Короче, земля бетоном!
Чувак ты ничего не перепутал ? Ей наоборот не указали на ошибку, а конкретно начали гнобить и говорить мол она испортила ремейк . Так что у кого беды с башкой еще стоит подумать.
Насколько я понял, её ругали за тот факт что её персонаж стал более весёлым и выпендрёжным, тогда как в оригинале Ада Вонг была загадочной убийцей, воспринимая всё серьезно. А тут её приукрасили. Но, судя по ответу актрисы, она преувеличила проблему, восприняв это за сексизм.
К слову, в моём понимании сексизм по отношению к женскому полу - это когда им говорят что их место на кухне, и что они все лёгкого поведения. Тут же, как я понял, такого ей не говорили. Из-за чего делаю вывод, что проблему она, как обычно, притянула за уши.
Насчет того что Ада убийца как то спорно. Ну смотри, Леона она не убьет, а просто стовол наведет, и то выстреливать не станет. Все таки он ей в какой-то степени дорог. В 6 так вообще нормальная такая, и Леону с Хеленой помогает, и Симмонса остановить помогает, и убивает своего поехавшего двойника дабы эта сволочь не уничтожила мир, то есть на жизни простых людей ей не плевать. В ремейке когда узнала что Вескер планирует, так вообще предала очкастого. Так что она не однозначная.
За сексизим согласен. Хотя возможно из-за критики Лили сейчас не особо соображает.
карточку расизма сразу разыграла, было сочувствие немного до этого момента, теперь полша бы эта швабра куда подальше, повесточная дрянь
Ага, все услышали ее голос и сразу по нему расу определили
Когда люди настолько придираются к озвучке, они наверное гонят. Новая Ада такая же крутая, как и все остальные.
Her role as Ada sucks, just because she's asian, doesnt mean her voice WILL fit Ada, but OF COURSE she had to rely on her skin color to shift the blame from her amateur VA work, to racism or whatever, lame asf
Капком не толератная и ничего плохого она не сделала и хорошую актрису выбрала. Даже сама актриса призналась, что все хорошо. Почему на новости минусы??????? это же резик 4, маяк индустрии вроде как!!!!
It's got nothing to do with racism honey, You have a fine voice, Just NOT for Ada!
You understand? Quit it with the racism that has nothing to do with it. Everyone has a right to their opinion.