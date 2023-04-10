Лили Гао, озвучивавшая Аду Вонг, ответила на оскорбления, полученные ею после выхода Resident Evil 4 Remake ©

Актриса Лили Гао вернулась в социальные сети, чтобы ответить на нападки, которым она подверглась в связи с тем, что сыграла Аду Вонг в игре Resident Evil 4 Remake. Причиной всего этого стало то, что предполагаемым "фанатам" не понравилась работа Лили Гао в роли Ады Вонг, так как персонаж совсем не похож на предыдущую версию.

В заявлении Гао говорит, что во многом причиной той ненависти, которую она получила, является тот факт, что многие азиатские персонажи, такие как Ада, часто озвучиваются не азиатскими актерами.

Быть первой азиатской актрисой, сыгравшей Аду в играх серии Resident Evil, - большая честь, и я буду вечно благодарна нашему продюсеру и режиссеру за то, что они приняли решение об аутентичном представлении. К сожалению, с выходом игры пришло и слишком знакомое чувство " я здесь не к месту".



Хотя критики следовало ожидать, это не первый случай, когда цветные актеры сталкиваются с расистским и сексистским преследованием только за свое присутствие в игре. Неаутентичный кастинг увековечивает разрушительный образ, который еще больше дегуманизирует сообщество, которое он пытается отразить.



Пришло время прекратить использовать только сексуальную, эротизированную и загадочную азиатскую женщину и создать пространство для чествования всех типов азиатских женщин. Моя Ада - выживальщик. Она добрая, справедливая, умная и веселая. Она непредсказуема, жизнерадостна и абсолютно не стереотипна.

Это заявление, похоже, адресовано тем, кто критиковал Capcom за то, что компания наняла Гао вместо предыдущих актеров, озвучивавших Аду, среди которых не было ни одного азиата. Гао также критиковали за то, что его голос значительно отличается от предыдущих голосов Ады, стремясь к чему-то новому, а не имитируя оригинальную игру.

К счастью, в поддержку Лили Гао выступили много поклонников, осудивших такое отвратительное отношение к ней, и даже актер, озвучивавший Леона Кеннеди в игре Resident Evil 4, выступил с ободряющими словами в ее адрес. "Если люди недовольны, это будут самые громкие голоса. Дело не в том, что у вас нет поддержки. Просто те, кому действительно нужно заявить о себе в Интернете, - это твиттерные тролли" - сказал Гао актер Ник Апостолидес.

Как бы то ни было, возможно, в скором времени мы еще услышим о том, как Гао играет Аду. Ранее сегодня в последнем обновлении Resident Evil 4 Remake было обнаружено еще одно доказательство существования дополнения, посвященного Аде, - Separate Ways. В сообщении Гао не упоминается ни об этой, ни о какой-либо другой грядущей работе в роли Ады, но вполне можно предположить, что она примет участие в Separate Ways, когда бы оно ни вышло.