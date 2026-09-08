Лицо "Эшли Грэм" Элла Фрейя запустила серию стримов с прохождением Resident Evil 4 Remake

Нидерландская модель и блогер Элла Фрейя, известная как лицо Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4 (2023), анонсировала серию стримов с прохождением игры. Основной площадкой выступит Twitch, параллельная трансляция также будет доступна на YouTube.

Элла Фрейя - не просто популярный блогер. Именно ее лицо было отсканировано разработчиками из Capcom для создания внешности Эшли Грэм - дочери президента США, которую на протяжении всей игры защищает главный герой Леон Кеннеди. Факт сотрудничества был подтвержден в титрах проекта в разделе 3D Scan Models, а сама модель рассказывала об этом ещё в 2022 году после выхода трейлера.

Элла давно и регулярно стримит игры на Twitch, где имеет статус партнера. Однако именно прохождение Resident Evil 4 Remake из-за личной связи с игрой и персонажем обещает стать особенным событием для всех поклонников серии.