Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 18 305 оценок

Мод для ремейка Resident Evil 4 добавляет полноценный режим от первого лица

AceTheKing AceTheKing

Пользователь ErwinGunsmith представил впечатляющий мод для ремейка Resident Evil 4, который добавляет в игру тактический режим от 1-го лица.

Модификация позволяет проходить игру почти как классический шутер, кардинально меняя ощущения от геймплея. Ключевой особенностью мода является возможность динамического переключения между видом от 1-го и 3-го лица прямо во время игры.

Чтобы обеспечить комфортный обзор, система автоматически скрывает части модели персонажа, которые могут мешать зрению в новом режиме. Кроме того, для каждого типа оружия была индивидуально настроена позиция камеры, что создает реалистичное ощущение прицеливания и стрельбы.

При этом все базовые параметры оружия, включая скорость стрельбы и перезарядки, остались без изменений.

Комментарии:  11
ApprovingVulpes

Криво

7
MNM 777

круто , надо будет перепройти с этим модом

3
zweruchka

А как на жопы смотреть? Такой мод не нужен.

2
Bargainer

Сейчас прохожу. Когда со спины заходят, даже с камерой от третьего лица не видно. Пока стоишь и всаживаешь половину обоймы в одного монстра.

1
Armen 88

Извращенцы,только камера из-за плеча...

1
sa1958

Неудобно.

алексей8888

Вроде норм ,пойдет поэкспериментировать )

WerGC

раньше было удобно играть на геймпаде теперь с клавиатурой и мышкой

StoneChewer

Без переписывания анимаций привязка камеры к голове Леона выглядит криво, так и не увидел ближний бой, а махать ногами в этой игре приходится часто. Но выглядит как частично новый опыт, достойный перепрохождения(еслиб исправили анимации и маячащее слева плечо)

dwemer101

всегда думал что серия это фиксированная камера, потом удивился виду от 3 лица в РЕ4, потом снова удивился виду от 1 лица в РЕ7, стоит перепройти прям, тем более уже всё открыто когда

