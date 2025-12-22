Мод для ремейка Resident Evil 4 добавляет полноценный режим от первого лица

Пользователь ErwinGunsmith представил впечатляющий мод для ремейка Resident Evil 4, который добавляет в игру тактический режим от 1-го лица.

Модификация позволяет проходить игру почти как классический шутер, кардинально меняя ощущения от геймплея. Ключевой особенностью мода является возможность динамического переключения между видом от 1-го и 3-го лица прямо во время игры.

Чтобы обеспечить комфортный обзор, система автоматически скрывает части модели персонажа, которые могут мешать зрению в новом режиме. Кроме того, для каждого типа оружия была индивидуально настроена позиция камеры, что создает реалистичное ощущение прицеливания и стрельбы.

При этом все базовые параметры оружия, включая скорость стрельбы и перезарядки, остались без изменений.