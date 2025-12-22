Мод для ремейка Resident Evil 4 добавляет полноценный режим от первого лица

Пользователь ErwinGunsmith представил впечатляющий мод для ремейка Resident Evil 4, который добавляет в игру тактический режим от 1-го лица.
Модификация позволяет проходить игру почти как классический шутер, кардинально меняя ощущения от геймплея. Ключевой особенностью мода является возможность динамического переключения между видом от 1-го и 3-го лица прямо во время игры.
Чтобы обеспечить комфортный обзор, система автоматически скрывает части модели персонажа, которые могут мешать зрению в новом режиме. Кроме того, для каждого типа оружия была индивидуально настроена позиция камеры, что создает реалистичное ощущение прицеливания и стрельбы.
При этом все базовые параметры оружия, включая скорость стрельбы и перезарядки, остались без изменений.
Криво
круто , надо будет перепройти с этим модом
А как на жопы смотреть? Такой мод не нужен.
Сейчас прохожу. Когда со спины заходят, даже с камерой от третьего лица не видно. Пока стоишь и всаживаешь половину обоймы в одного монстра.
Извращенцы,только камера из-за плеча...
Неудобно.
Вроде норм ,пойдет поэкспериментировать )
раньше было удобно играть на геймпаде теперь с клавиатурой и мышкой
Без переписывания анимаций привязка камеры к голове Леона выглядит криво, так и не увидел ближний бой, а махать ногами в этой игре приходится часто. Но выглядит как частично новый опыт, достойный перепрохождения(еслиб исправили анимации и маячащее слева плечо)
всегда думал что серия это фиксированная камера, потом удивился виду от 3 лица в РЕ4, потом снова удивился виду от 1 лица в РЕ7, стоит перепройти прям, тем более уже всё открыто когда