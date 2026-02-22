Мод для Resident Evil 4 Remake позволяет разблокировать весь дополнительный контент

Моддер WuhanBiohazard выпустил новый мод, который позволяет мгновенно разблокировать весь дополнительный контент игры. Это значит, что вам не придётся тратить время на заработок денег, чтобы купить любимый костюм.

Для тех, кто не знал, ремейки Resident Evil 2 и 3 получили DLC, позволяющее разблокировать весь дополнительный контент. Это DLC называлось «Разблокировка всех внутриигровых наград». Однако, похоже, Capcom не выпустила аналогичное DLC для Resident Evil 4 Remake. И именно это призван исправить данный мод. Таким образом, используя его, вы получите доступ ко всему оружию, костюмам, аксессуарам, моделям и концепт-артам.

Обратите внимание, что это будет постоянное изменение, которое сохранится и после физического удаления мода. Чтобы вернуться к предыдущему состоянию, вам понадобится резервная копия файла data00-1.bin. Она находится рядом с вашими файлами сохранений. Если вы её не сделаете, вы не сможете отменить изменения.

Желающие могут скачать мод по этой ссылке.