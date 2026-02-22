ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 572 оценки

Мод для Resident Evil 4 Remake позволяет разблокировать весь дополнительный контент

monk70 monk70

Моддер WuhanBiohazard выпустил новый мод, который позволяет мгновенно разблокировать весь дополнительный контент игры. Это значит, что вам не придётся тратить время на заработок денег, чтобы купить любимый костюм.

Для тех, кто не знал, ремейки Resident Evil 2 и 3 получили DLC, позволяющее разблокировать весь дополнительный контент. Это DLC называлось «Разблокировка всех внутриигровых наград». Однако, похоже, Capcom не выпустила аналогичное DLC для Resident Evil 4 Remake. И именно это призван исправить данный мод. Таким образом, используя его, вы получите доступ ко всему оружию, костюмам, аксессуарам, моделям и концепт-артам.

Обратите внимание, что это будет постоянное изменение, которое сохранится и после физического удаления мода. Чтобы вернуться к предыдущему состоянию, вам понадобится резервная копия файла data00-1.bin. Она находится рядом с вашими файлами сохранений. Если вы её не сделаете, вы не сможете отменить изменения.

Желающие могут скачать мод по этой ссылке.

17
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Беккер5443

Бесполезный

8
saa0891
Это значит, что вам не придётся тратить время на заработок денег, чтобы купить любимый костюм.

Так это как раз один из челенджей для повторных прохождение игр этой серии,и это не говоря про различные режимы за которые ты и получаешь различные награды.

6
LightheartedYalim

Как его правильно установить то? Там помимо самого мода просит дополнительный файл, который переносит на гитхаб для установки другого файла рейтрейсинга.

2