Моддер добавил трассировку пути в ремейки Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4

Моддер praydog выпустил обновленную версию инструмента REFramework, которая позволяет включить полноценную трассировку пути в ремейках Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4.

В Resident Evil 2 трассировка пути значительно улучшает качество теней и отражений. Множество объектов, которые ранее не отбрасывали тени, теперь это делают, а общее освещение стало более реалистичным.

С Resident Evil 3 ситуация сложнее. На сравнительных кадрах оригинальная версия игры выглядит лучше. Основная проблема мода - отсутствие теней в некоторых сценах. Это говорит о том, что реализация трассировки пути требует доработки, однако неизвестно, планирует ли автор улучшать ее дальше.

В Resident Evil 4 результаты неоднозначные. Некоторые сцены выигрывают от новых эффектов, но в других появляются визуальные артефакты - например, белые точки на каменных текстурах.

Пользователи, которые уже успели ознакомиться с модом, рекомендуют не ждать от него идеальной работы на данном этапе, так как проект ещё требует доработок.