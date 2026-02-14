Моддер добавил трассировку пути в ремейки Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4

Моддер praydog выпустил обновленную версию инструмента REFramework, которая позволяет включить полноценную трассировку пути в ремейках Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4.
В Resident Evil 2 трассировка пути значительно улучшает качество теней и отражений. Множество объектов, которые ранее не отбрасывали тени, теперь это делают, а общее освещение стало более реалистичным.
С Resident Evil 3 ситуация сложнее. На сравнительных кадрах оригинальная версия игры выглядит лучше. Основная проблема мода - отсутствие теней в некоторых сценах. Это говорит о том, что реализация трассировки пути требует доработки, однако неизвестно, планирует ли автор улучшать ее дальше.
В Resident Evil 4 результаты неоднозначные. Некоторые сцены выигрывают от новых эффектов, но в других появляются визуальные артефакты - например, белые точки на каменных текстурах.
Пользователи, которые уже успели ознакомиться с модом, рекомендуют не ждать от него идеальной работы на данном этапе, так как проект ещё требует доработок.
Разницы толком не видно
Как это не видно, ты посмотри видео. Он Без PT использует длсс 4.5 в прессе DLAA, а с PT DLSS 4.5 в пресете производительность. При этом С PT, fps все равно меньше. Да нафиг оно надо, я РТИ то не включаю вообще, а он ещё эту фигню пытается продвигать 🤦♂️
А есть интересно люди которые включают рт, я в принципе этого не делаю. Так как разница не явная. Мне больше кажриков лучше заходит.
Нет конечно, все слепые нетакуси как ты с принципами.
Очередное доказательство превосходства визуального стиля и оптимизации над универсальными супер-технологиями.
Никто так толком и не может объяснить, зачем РТ нужен за пределами игр, где гипер-реализм в мире с циклом дня и ночи является одной из основ геймдизайна (типа симуляторов, где раелистичнее = лучше)? В большинстве обычных игр всё равно ведь светом нужно в сценах так или иначе управлять. Какой смысл переносить вычисления на компьютер пользователя там, где это можно запечь, и визуальную разницу придётся искать с микроскопом? Вопрос риторический - криворуким разработчикам так проще, ещё и нвидиа по головке погладит.
ну давай расскажи, как ты представляешь запекание переотражённого света в играх, где он динамический. Когда вы уже кончитесь, нытики с нищуковскими видеокартами..
Ммм, а этот переотражённый свет точно критически важен для игрового опыта? Можешь дать пример? Когда же вы, графодрочеры и любители кинца, поймёте, что в игры надо играть, а не любоваться на рефракцию в капельках пота на лицевых волосках.
Графика - это инструмент, а не самоцель. Если конкретная игра с лучами выглядит на 10% лучше, чем без них, а производительность на 100% хуже, то явно инструмент себя не оправдывает. Дело не в том, у кого хорошее или плохое железо, дело в адекватности системных требований поставленным задачам.
когда ты школота купишь себе норм карту ,поймешь зачем все это
Я думаю так будет честнее, зачем не договаривать нюансы?
ВСЕ ЭТИ МОДЫ МИНУСУЮТ 100+ФПС
Ага и фпс из за этого мода на уровень дна !
Какое же это овно лютое....
Зачастую свет и тени разрабов выглядит в разы лучше, чем PT
Нет
да??
Так этим модам уже года 3 наверное. Судя по описанию ничего не изменилось: в RE2 лучше всего видно, в RE3 только на модели Джил сильно видно, в RE4 вообще криво работает. Там мод этот правильно настраивать в окне надо уметь. Есть параметры которые лучше не трогать, тк артефакты сразу. Разница есть и существенная, особенно в 2. Тянет на 3070 в 2к. Первый скрин - обычная трассировка, второй - мод:
Резик 2 по-моему единственная игра где трассировка не нужна потому что она итак всё отображает идеально. Есть даже сравнение на Ютубе где показывает что отличий почти никаких
Так хорошо настроенное освещение и так хорошо выглядит. Трассировка нужна в первую очередь разработчикам чтобы ускорять работу в огромных мирах и маркетологам, чтобы срубать 500% прибыли.
Кому это все нужно?
тем кому нечем больше заняться 😆