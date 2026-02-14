ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 532 оценки

Моддер добавил трассировку пути в ремейки Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4

AceTheKing AceTheKing

Моддер praydog выпустил обновленную версию инструмента REFramework, которая позволяет включить полноценную трассировку пути в ремейках Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4.

Resident Evil 4 Remake "REFramework - свободная камера и различные настройки игры"

В Resident Evil 2 трассировка пути значительно улучшает качество теней и отражений. Множество объектов, которые ранее не отбрасывали тени, теперь это делают, а общее освещение стало более реалистичным.

С Resident Evil 3 ситуация сложнее. На сравнительных кадрах оригинальная версия игры выглядит лучше. Основная проблема мода - отсутствие теней в некоторых сценах. Это говорит о том, что реализация трассировки пути требует доработки, однако неизвестно, планирует ли автор улучшать ее дальше.

В Resident Evil 4 результаты неоднозначные. Некоторые сцены выигрывают от новых эффектов, но в других появляются визуальные артефакты - например, белые точки на каменных текстурах.

Пользователи, которые уже успели ознакомиться с модом, рекомендуют не ждать от него идеальной работы на данном этапе, так как проект ещё требует доработок.

PT
Без PT
PT
Комментарии:
J a r v i s

Разницы толком не видно

DroopyJaziel

Как это не видно, ты посмотри видео. Он Без PT использует длсс 4.5 в прессе DLAA, а с PT DLSS 4.5 в пресете производительность. При этом С PT, fps все равно меньше. Да нафиг оно надо, я РТИ то не включаю вообще, а он ещё эту фигню пытается продвигать 🤦‍♂️

Батон Батоныч DroopyJaziel

А есть интересно люди которые включают рт, я в принципе этого не делаю. Так как разница не явная. Мне больше кажриков лучше заходит.

-Zion- Батон Батоныч
А есть интересно люди которые включают рт, я в принципе этого не делаю

Нет конечно, все слепые нетакуси как ты с принципами.

Evil_Babai

Очередное доказательство превосходства визуального стиля и оптимизации над универсальными супер-технологиями.

Никто так толком и не может объяснить, зачем РТ нужен за пределами игр, где гипер-реализм в мире с циклом дня и ночи является одной из основ геймдизайна (типа симуляторов, где раелистичнее = лучше)? В большинстве обычных игр всё равно ведь светом нужно в сценах так или иначе управлять. Какой смысл переносить вычисления на компьютер пользователя там, где это можно запечь, и визуальную разницу придётся искать с микроскопом? Вопрос риторический - криворуким разработчикам так проще, ещё и нвидиа по головке погладит.

Great-heartedElio

ну давай расскажи, как ты представляешь запекание переотражённого света в играх, где он динамический. Когда вы уже кончитесь, нытики с нищуковскими видеокартами..

Evil_Babai Great-heartedElio

Ммм, а этот переотражённый свет точно критически важен для игрового опыта? Можешь дать пример? Когда же вы, графодрочеры и любители кинца, поймёте, что в игры надо играть, а не любоваться на рефракцию в капельках пота на лицевых волосках.

Графика - это инструмент, а не самоцель. Если конкретная игра с лучами выглядит на 10% лучше, чем без них, а производительность на 100% хуже, то явно инструмент себя не оправдывает. Дело не в том, у кого хорошее или плохое железо, дело в адекватности системных требований поставленным задачам.

antiRed Evil_Babai

когда ты школота купишь себе норм карту ,поймешь зачем все это

DroopyJaziel

Я думаю так будет честнее, зачем не договаривать нюансы?

antiRed

ВСЕ ЭТИ МОДЫ МИНУСУЮТ 100+ФПС

SERGEY-SP

Ага и фпс из за этого мода на уровень дна !

Alex UnderSun

Какое же это овно лютое....

SToNkSBiBa

Зачастую свет и тени разрабов выглядит в разы лучше, чем PT

создатель русского репа

Нет

dirty bat создатель русского репа

да??

Vacheslav Ivanov

Так этим модам уже года 3 наверное. Судя по описанию ничего не изменилось: в RE2 лучше всего видно, в RE3 только на модели Джил сильно видно, в RE4 вообще криво работает. Там мод этот правильно настраивать в окне надо уметь. Есть параметры которые лучше не трогать, тк артефакты сразу. Разница есть и существенная, особенно в 2. Тянет на 3070 в 2к. Первый скрин - обычная трассировка, второй - мод:

charick05

Резик 2 по-моему единственная игра где трассировка не нужна потому что она итак всё отображает идеально. Есть даже сравнение на Ютубе где показывает что отличий почти никаких

Dimitry Arsenev

Так хорошо настроенное освещение и так хорошо выглядит. Трассировка нужна в первую очередь разработчикам чтобы ускорять работу в огромных мирах и маркетологам, чтобы срубать 500% прибыли.

Sneaky Pete

Кому это все нужно?

dirty bat

тем кому нечем больше заняться 😆

