Моддер восстановил вырезанную битву Ады Вонг с Чёрной мантией в RE4 Remake: Separate Ways

Моддер Keff0 обнаружил в файлах дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 остатки вырезанной битвы с боссом Чёрная мантия (также известная как Песанта или U-3), которая планировалась для пятой главы. Опираясь на сохранившиеся ресурсы, автор полностью воссоздал недостающие элементы схватки и сделал её играбельной. Он реконструировал дизайн боя, освещение, звуковые и визуальные эффекты, музыку и финальную кат-сцену, которые были удалены из релизной версии игры.

Битва должна была пройти во внешнем дворе замка (после сада) перед переходом Ады в шахты. В файлах нашлась оригинальная вступительная сцена, где Pesanta преграждает Аде путь у северной двери, а также данные о трех фазах босса. Поведение противника должно было меняться на 70% и 30% здоровья вместе с уникальными параметрами ошеломления (Stagger), что раскрывает изначальный замысел Capcom по наращиванию сложности.

В финальной версии Separate Ways Ада и так несколько раз сталкивается с Чёрная мантия перед главной двухфазной битвой в шахтах. Скорее всего, Capcom вырезала этот дополнительный бой в замке, чтобы появление босса не было слишком частым и не нарушало общий темп повествования, хотя официальных заявлений от разработчиков не поступало.

Проект Keff0 уникален тем, что это не выдумка с нуля, а бережная реставрация на основе реальных скрытых данных, позволяющая заглянуть за кулисы разработки Resident Evil 4 Remake. Модификация размером около 209 МБ уже доступна для скачивания на сайте, и это далеко не первая работа Keff0 по восстановлению вырезанного из игры контента.