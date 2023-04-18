Модель, подарившая свое тело Эшли, показала себя в сексапильном наряде из оригинального Resident Evil 4

Как вы, возможно, знаете, Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4 была создана из двух девушек, за лицо отвечала японская модель датского происхождения Элла Фрейя, а тело было смоделировано по образу другой девушки — проживающей в Токио косплеерше и стримерше PeachMilky.
В связи с успехом игры девушка решила порадовать своих подписчиков новым и довольно вызывающим перевоплощением в своего персонажа и предстала в образе Эшли в дополнительном костюме "Поп-звезды" из оригинальной версии игры 2005 года. Речь идет о наряде "Поп-звезды", который не вошел в ремейк Resident Evil 4. Публикация с альтернативным образом Эшли собрала в Twitter свыше 740 тысяч просмотров и массу восторженных комментариев.
Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC, PS4, PS5 и Xbox Series. Обзор на игру вы можете найти здесь.
"собрала в Twitter свыше 740 тысяч просмотров и массу"
заляпанных мониторов
ну и какого хрена это пихать в новости? в МНЕНИЕ суйте это как все
Заднеприводный?
Красивая модель, прекрасное подаренное тело.
игра стала теперь про немецких сантехников.и как вообще в такое играть..создавали б сразу тогда отдельно игры для ябывдулов
вдул бы, жаль живые тян недоступны челам с простой внешкой.
Если ты себя сам в этом убедил и поверил :/
Жаль то, что ты так думаешь. В реальности всё совсем не так)
меня один раз девчонка поцеловала в щеку
Отрасли волосы, накачайся и стань Леоном))
Девушки любят внешку Бена Франклина.
пусть крикнет еще "Леооооооон, хэээээлп", как оригинальная Мышсли, тогда поглядим.
Внушительный бюст.
The outfit with the shorts, Must become a Mod ! 😍
Her body is absolutely Amazing !
не оч
Как будто секс куклу фоткали!
Сколько заднеприводных в комментах,а ну или просто задротов...уже критикуют красивую девушку ,только потому,что она в теме для игр,похер,что она свою внешность дала героине ИГРЫ
Обычным смертным вроде меня и Вас всех тут такие девушки только в фантазиях.....
скоро Плэйграунд превратиться в Хаб №2
Осталось только пасть ещё ниже и на онлифанс зарегиться.
А вообще кстати, я вот понимаю ещё моделить лицо на основе лица реального человека, но зачем нужна была модель на тело? Неужели японцы не знают как выглядят женские тела?
Я вообще не понимаю зачем реальных людей в игры добавляют. Походу у многих разрабов фантазии нет, ведь если самому лицо делать, непридется платить моделям, их все равно другие люди озвучивают. А в данном случае вообще пополам распилили, голова от одной, тело от другой. Скоро будут у кого-то руки брать, у других остальные части тел.
Срамота. Ели оторвался.
Согл, срамотища, поставил обои на тел...
не ну могли бы хоть Эшли прическу как в оригинале сделать !!!!
у новой Эшли прическа аля 80-90 В 2004году так подростки не ходили !!! новая Эшли без модов
не туда и не сюда ! в Оригинале лучше ! спасибо я кончил !
♥
Leon, help me! I'm stuck!
Это же для школьников, сатанисты.
Она красотка конечно)
Красота.
Продолжает продавать себя.
А чем тело Фрейи хуже? Нафига было создавать такой "конструктор" из ее лица и тела этой косплеерши?
Фу силикон
в голове у тебя силикон, это пуш ап обычный.
В голове у тебя пуша ап, у неё грудь 3 размера
тогда уже б всех раздели..и САЛАЗАРА тоже..
фу, что персонаж стрёмный, что "актриса"...
Олег В, перестаньте так себя вести !
сам ты стремный