Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 519 оценок

Модель, подарившая свое тело Эшли, показала себя в сексапильном наряде из оригинального Resident Evil 4

©
butcher69
Новости

Как вы, возможно, знаете, Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4 была создана из двух девушек, за лицо отвечала японская модель датского происхождения Элла Фрейя, а тело было смоделировано по образу другой девушки — проживающей в Токио косплеерше и стримерше PeachMilky.

В связи с успехом игры девушка решила порадовать своих подписчиков новым и довольно вызывающим перевоплощением в своего персонажа и предстала в образе Эшли в дополнительном костюме "Поп-звезды" из оригинальной версии игры 2005 года. Речь идет о наряде "Поп-звезды", который не вошел в ремейк Resident Evil 4. Публикация с альтернативным образом Эшли собрала в Twitter свыше 740 тысяч просмотров и массу восторженных комментариев.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC, PS4, PS5 и Xbox Series. Обзор на игру вы можете найти здесь.

68
42
Последние посты по игре Resident Evil 4
Как разблокировать Пистолет Матильда в ремейке Resident Evil 4
Как разблокировать Пистолет Матильда в ремейке Resident Evil 4
Может ли Леон сбросить Луиса в лаву?
Может ли Леон сбросить Луиса в лаву?
"Идеальная пара", говорили они...
"Идеальная пара", говорили они...
Комментарии: 42
Ваш комментарий
Oscilograf

"собрала в Twitter свыше 740 тысяч просмотров и массу"

заляпанных мониторов

41
AGS37

ну и какого хрена это пихать в новости? в МНЕНИЕ суйте это как все

20
M1KERUS

Заднеприводный?

-12
SubaruBrzDream
0
Bamburrr

Красивая модель, прекрасное подаренное тело.

17
andrkar

игра стала теперь про немецких сантехников.и как вообще в такое играть..создавали б сразу тогда отдельно игры для ябывдулов

14
Rorschach93

вдул бы, жаль живые тян недоступны челам с простой внешкой.

5
Shifter26

Если ты себя сам в этом убедил и поверил :/

13
Cheloni

Жаль то, что ты так думаешь. В реальности всё совсем не так)

5
Аналиус

меня один раз девчонка поцеловала в щеку

4
Jarvis666

Отрасли волосы, накачайся и стань Леоном))

2
Theo Krause Cheloni

Девушки любят внешку Бена Франклина.

3
Ashley33

пусть крикнет еще "Леооооооон, хэээээлп", как оригинальная Мышсли, тогда поглядим.

2
JusFly_Herp

Внушительный бюст.

2
Resident_Savage

The outfit with the shorts, Must become a Mod ! 😍

Her body is absolutely Amazing !

0
kidchegi

не оч

0
Дроникс

Как будто секс куклу фоткали!

0
M1KERUS

Сколько заднеприводных в комментах,а ну или просто задротов...уже критикуют красивую девушку ,только потому,что она в теме для игр,похер,что она свою внешность дала героине ИГРЫ

0
Huntress_2BSEX

Обычным смертным вроде меня и Вас всех тут такие девушки только в фантазиях.....

0
Qjets_28

скоро Плэйграунд превратиться в Хаб №2

0
Олег Дудин

Осталось только пасть ещё ниже и на онлифанс зарегиться.

0
Randpass

А вообще кстати, я вот понимаю ещё моделить лицо на основе лица реального человека, но зачем нужна была модель на тело? Неужели японцы не знают как выглядят женские тела?

0
Ardolon

Я вообще не понимаю зачем реальных людей в игры добавляют. Походу у многих разрабов фантазии нет, ведь если самому лицо делать, непридется платить моделям, их все равно другие люди озвучивают. А в данном случае вообще пополам распилили, голова от одной, тело от другой. Скоро будут у кого-то руки брать, у других остальные части тел.

0
TRADS80

Срамота. Ели оторвался.

0
Neron Clavdius

Согл, срамотища, поставил обои на тел...

0
Deadman_882

не ну могли бы хоть Эшли прическу как в оригинале сделать !!!!

у новой Эшли прическа аля 80-90 В 2004году так подростки не ходили !!! новая Эшли без модов

не туда и не сюда ! в Оригинале лучше ! спасибо я кончил !

0
SubaruBrzDream

0
cinderella_man

Leon, help me! I'm stuck!

0
Слабодан Милошевич

Это же для школьников, сатанисты.

0
Shakodzyn

Она красотка конечно)

-1
6363

Красота.

-1
Executor666

Продолжает продавать себя.
А чем тело Фрейи хуже? Нафига было создавать такой "конструктор" из ее лица и тела этой косплеерши?

-2
Mia_777

Фу силикон

-2
Serpentrage

в голове у тебя силикон, это пуш ап обычный.

2
Jarvis666 Serpentrage

В голове у тебя пуша ап, у неё грудь 3 размера

0
andrkar

тогда уже б всех раздели..и САЛАЗАРА тоже..

-4
Олег В

фу, что персонаж стрёмный, что "актриса"...

-5
Huntress_2BSEX

Олег В, перестаньте так себя вести !

0
macsim702

сам ты стремный

0