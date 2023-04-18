Модель, подарившая свое тело Эшли, показала себя в сексапильном наряде из оригинального Resident Evil 4 ©

Как вы, возможно, знаете, Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4 была создана из двух девушек, за лицо отвечала японская модель датского происхождения Элла Фрейя, а тело было смоделировано по образу другой девушки — проживающей в Токио косплеерше и стримерше PeachMilky.

В связи с успехом игры девушка решила порадовать своих подписчиков новым и довольно вызывающим перевоплощением в своего персонажа и предстала в образе Эшли в дополнительном костюме "Поп-звезды" из оригинальной версии игры 2005 года. Речь идет о наряде "Поп-звезды", который не вошел в ремейк Resident Evil 4. Публикация с альтернативным образом Эшли собрала в Twitter свыше 740 тысяч просмотров и массу восторженных комментариев.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC, PS4, PS5 и Xbox Series. Обзор на игру вы можете найти здесь.