Модели лица и тела Эшли Грэм из Resident Evil 4 Remake устроили фотосессию для рекламы японского кафе

Элла Фрея и PeachMilky, девушки-модели, чьи параметры использовала Capcom для создания образа дочери президента Эшли Грэм в ремейке Resident Evil 4,встретились и провели совместную фотосессию в Cafe British, расположенном в Токио, в районе Ниси-Азабу. Заведение сочетает британские чайные традиции с эстетикой японских мэйд-кафе.

20-21 марта 2026 года модели надели одинаковые черно-белые униформы официанток, позировали за столиком с фарфоровыми чашками, сконами и джемами, а затем начали публиковать материалы в своих соцсетях. Судя по всему, это была разовая рекламная акция для привлечения в кафе фанатов знакомыми лицами.



В 2023 году компания Capcom использовала 3D-сканирование внешности Эллы Фрейи (лицо Эшли) и PeachMilky (тело Эшли), чтобы сделать героиню ремейка максимально реалистичной. Теперь две "Эшли" встретились вживую и подарили фанатам настоящий кроссовер.