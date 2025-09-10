Оператором новой экранизации Resident Evil выступит постановщик "Пиратов Карибского моря" и "Чужого"

Производство грядущей перезагрузки кинофраншизы Resident Evil от именитого режиссера Зака Креггера наконец-то переходит в активную фазу. Несколько месяцев назад о киноленте практически ничего не было известно, теперь же режиссер раскрыл основное направление картины и приступил к набору съёмочной группы. Сегодня стало известно, что к команде фильма присоединился выдающийся голливудский оператор-постановщик — поляк Дариуш Вольски.

Для поклонников франшизы это невероятно хорошая новость. Дариуш Вольски — настоящий мастер своего дела, известный своей работой над кассовыми блокбастерами. В его портфолио значатся все части серии «Пираты Карибского моря», «Марсианин», а также, что особенно важно для фанатов хорроров, научно-фантастические фильмы Ридли Скотта «Прометей» и «Чужой: Завет».

Опыт Вольски в создании как масштабных зрелищных сцен, так и клаустрофобной, напряженной атмосферы делает его идеальным кандидатом для того, чтобы перенести уникальный дух Resident Evil на большой экран. Его участие — это серьезная заявка на высокое визуальное качество и серьезный подход к созданию новой адаптации.

Выход нового фильма по вселенной Resident Evil запланирован на 18 сентября 2026 года.