Оригинальную Resident Evil 4 переосмыслили с видом от первого лица

3D-аниматор под ником AndyBS, известный многим по созданию плавных анимационных роликов с видом от первого лица, продолжает серию очередным невероятным роликом. На этот раз художник решил переосмыслить оригинальную Resident Evil 4, продемонстрировав, на примере Леона, как он стреляет и перезаряжает пистолет, бросает нож и взрывное яйцо, щелкает пальцами, пинает двери и многое другое - и все это с вида от первого лица.
Как отмечает сам создатель, анимации при перезарядке "пустой" и "обычного" обоймы пистолета одинаково по длительности, по аналогии с игрой.
"смотрите как я умею, я умею создавать анимации на другом движке, я крутой, эй Гусь с пг, а сделай про меня новость, я же очень крутой, только не на форуме, а засри новостную ленту моим умением, я же крут"
(с) AndyBS
На каком таком другом движке? Он просто текстурки из игры на Unreal натянул, где эти анимации уже записаны давно. Натянул их на скелет и новость, требующая отдельного внимания(нет), на ПГ готова.
что? "такой другой движок" это не ре энжин, анимации не известно сам ли делал или где-то взял, это не важно, важна суть(с чего вывод что они есть где-то)! "не умеешь читать, не нужно выставлять себя умнее кого-то, так ты только демонстрируешь свою тупость" (с) дж. стэйтэм!