Оригинальную Resident Evil 4 переосмыслили с видом от первого лица ©

3D-аниматор под ником AndyBS, известный многим по созданию плавных анимационных роликов с видом от первого лица, продолжает серию очередным невероятным роликом. На этот раз художник решил переосмыслить оригинальную Resident Evil 4, продемонстрировав, на примере Леона, как он стреляет и перезаряжает пистолет, бросает нож и взрывное яйцо, щелкает пальцами, пинает двери и многое другое - и все это с вида от первого лица.

Как отмечает сам создатель, анимации при перезарядке "пустой" и "обычного" обоймы пистолета одинаково по длительности, по аналогии с игрой.