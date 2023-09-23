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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 352 оценки

Первые отзывы СМИ о Resident Evil 4: Separate Ways весьма положительные

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monk70
Новости

Несколько дней назад Capcom выпустила Resident Evil 4: Separate Ways, ремейк приключения с Адой Вонг в главной роли, и, следовательно, дополнение получило первые отзывы международной прессы, которые, по сути, наградили DLC очень положительными оценками.

  • 4Players.de - 92
  • IGN - 90
  • Metro GameCentral - 90
  • GGRecon - 90
  • The Outerhaven Production - 90 (4,5 / 5)
  • Destructoid - 85

Оценок не так много, поскольку, в отличие от базовой игры, пресса не имела предварительного доступа к DLC. Как видим, первые впечатления решительно положительные. В целом критики, похоже, оценили наличие новых локаций в дополнение к тем, которые уже были в основной игре, но предлагались снова с разными ситуациями. Точно так же хвалили столкновения, новые или переработанные бои с боссами и новую динамику, предлагаемую крюком Ады, полезным как для передвижения, так и для некоторых тактических маневров в бою.

Что касается продолжительности, то речь идет примерно о 4 часах, чтобы добраться до конца приключения Ады без учета совершенно необязательных миссий Торговца, что считается более чем удовлетворительным, учитывая стоимость DLC в 9,99 евро.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
tvorog8088

Весьма не дурны надо было написаль.

0
Wolfenstein

а ваще сми остались вменяемые которые не всему подряд 10 из 10 ставят ?

0
Vetrjak

Шикарное дополнение

0
AlexFullBeast

Ну хз, это длц в оригинале было бесплатным, а тут из вырезанного контента сделали платное длц. Тот случай, когда Кэпком сделали так себе и почему-то их хвалят.

-5