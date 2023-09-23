Первые отзывы СМИ о Resident Evil 4: Separate Ways весьма положительные ©

Несколько дней назад Capcom выпустила Resident Evil 4: Separate Ways, ремейк приключения с Адой Вонг в главной роли, и, следовательно, дополнение получило первые отзывы международной прессы, которые, по сути, наградили DLC очень положительными оценками.

4Players.de - 92

IGN - 90

Metro GameCentral - 90

GGRecon - 90

The Outerhaven Production - 90 (4,5 / 5)

Destructoid - 85

Оценок не так много, поскольку, в отличие от базовой игры, пресса не имела предварительного доступа к DLC. Как видим, первые впечатления решительно положительные. В целом критики, похоже, оценили наличие новых локаций в дополнение к тем, которые уже были в основной игре, но предлагались снова с разными ситуациями. Точно так же хвалили столкновения, новые или переработанные бои с боссами и новую динамику, предлагаемую крюком Ады, полезным как для передвижения, так и для некоторых тактических маневров в бою.

Что касается продолжительности, то речь идет примерно о 4 часах, чтобы добраться до конца приключения Ады без учета совершенно необязательных миссий Торговца, что считается более чем удовлетворительным, учитывая стоимость DLC в 9,99 евро.