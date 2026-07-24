По данным аналитиков, Resident Evil 4 - самый продаваемый ремейк/ремастер этого поколения консолей

В очередной раз Alinea Analytics предоставила очень интересные данные об индустрии видеоигр. Рис Эллиотт поделился диаграммой самых продаваемых ремейков/ремастеров этого поколения консолей.

Resident Evil 4 (2023) занимает первое место с большим отрывом, разойдясь тиражом в 16,8 миллионов копий по всему миру. Второе место занимает ARK: Survival Ascended (7 миллионов копий), а третье — The Last of Us Part I (6,3 миллиона). В указанном порядке следуют The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (4,5 миллиона), Dead Space (4,3 миллиона), Final Fantasy VII Rebirth (4,2 миллиона) и Silent Hill 2 (3,2 миллиона).

Эти цифры включают продажи, совершенные с 10 ноября 2020 года на PS5, Xbox Series и Steam.