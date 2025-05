По мнению ветерана Naughty Dog, Resident Evil 4 повлияла на Uncharted и многие другие экшн-игры

Невозможно отрицать, что Resident Evil 4 оказала большое влияние на игровую индустрию и помогла сформировать большую часть современных экшн-игр от третьего лица. Несмотря на то что игре уже более двух десятилетий, именно в ней были заложены многие аспекты современного игрового дизайна ..

И не только геймеры считают Resident Evil 4 одной из самых влиятельных, но даже сами разработчики. Джереми Хаксли, бывший ветеран Naughty Dog, в свое время работавший в студии старшим художником по окружающей среде, не так давно отметил важность игры Capcom для многих современных игр, включая Uncharted.

Мы прошли долгий путь за последние 20 лет. Если вы посмотрите на Resident Evil 4, то она в какой-то степени послужила источником вдохновения для Gears of War, Uncharted и всех этих разных игр. Я помню, как они говорили, что Gears of War создавалась под впечатлением от Resident Evil 4, в частности от вида камеры через плечо.

В большинстве шутеров от третьего лица в наши дни используется система камеры через плечо, которую популяризировала оригинальная Resident Evil 4. И хотя она не была самой первой, кто использовал этот стиль, факт остается неоспоримым: именно она во многом способствовала его развитию и широкому распространению.

Перспектива от третьего лица стала основой таких игр, как Gears of War, серия Mass Effect, The Last of Us, Dead Space и многих других, способствуя дальнейшему развитию современного игрового дизайна.