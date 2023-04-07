Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 243 оценки

Похоже, новый патч Resident Evil 4 снижает кач-во изображения и производительность на Xbox, улучшая на PS5

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monk70
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Capcom выпустила новое обновление Resident Evil 4, которое, по-видимому, улучшает качество изображения игры на PS5 и устраняет надоедливую проблему с мертвой зоной на Xbox Series X|S.

Помимо вышеупомянутых изменений, этот новый патч добавляет поддержку игрового режима «Наемники». Кроме того, этот новый патч направлен на повышение частоты кадров на Xbox Series за счет улучшения процесса рендеринга графики. Для PlayStation 5 Capcom также выпустила исправление для процесса рендеринга графики. Однако на консоли Sony это исправление направлено на решение проблемы, из-за которой некоторые детали окружающей среды выглядели размытыми.

Основываясь на опыте пользователей, это новое обновление действительно уменьшает мертвую зону на Xbox, но прицеливаться на консоли Microsoft по-прежнему сложнее, чем прицеливаться на PlayStation и ПК. Кроме того, хотя этот патч направлен на повышение производительности на консолях Xbox, похоже, что обновление действительно приводит к ухудшению качества изображения и производительности на консолях Microsoft.

Вот что пользователь Reddit «Gwynblood» сказал о сегодняшнем обновлении:

«С последним обновлением игра теперь выглядит хуже и размытее в каждом режиме, будь то разрешение или режим частоты кадров. Теперь Xbox также страдает от алиасинга / мерцания, которых раньше не было. Версия для PS5, в которой эта проблема была до патча, теперь исправлена и стала более четкой».

Судя по всему, у Capcom еще есть над чем поработать над версией для Xbox, поскольку вышеупомянутый пользователь Reddit — не единственный, кто сообщает об ухудшении качества изображения на консолях Xbox. Производительность кажется немного смешанной в зависимости от того, в каком визуальном режиме вы играете в игру и используете ли вы VRR.

Ремек Resident Evil 4 доступен по всему миру для ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Деиман

Если это правда, то это очень смешно :

11
Желя

Вы не понимаете "Это другое!!!"

4
Baka Mitai

с Деревней вроде то же самое было. Но это ппц конечно. Сча обнову скачаю, да посмотрю что там ухудшили

0
-Zion-

Когда сони купила капком что бы ухудшать чужую игру?

-1
-Zion- Желя

Ну так сони опасается что ухудшит после покупки. Капком не принадлежит сони, как она может ухудшить версию для майков?

-4
AlexFullBeast -Zion-
Когда сони купила капком что бы ухудшать чужую игру?

Sony партнер Capcom. Постоянно какие-то эксклюзивные штуки идут для PS.

2
JohnTornton

джим райан пытается опередить фила спенсера

2
darkevil555

на РС как все ок? и что вообще патч делает

0
FlexGum

Ну так на xbox fps дергался ниже 60, чучуть разрешение сбросили чтоб стабильность была

0
Baka Mitai

то то думаю, после обновления картинка чуть мыльная стала в режиме разрешения на series x

0