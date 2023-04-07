Полные примечания к сегодняшнему патчу для ремейка Resident Evil 4

Capcom выпустила сегодня первое пострелизное обновление для ремейка Resident Evil 4, и хотя главным событием в этом обновлении, безусловно, является добавление режима "Наемников", в игру также были внесены некоторые исправления.
На PS5 Capcom улучшила рендеринг графики, чтобы устранить проблемы с некоторыми деталями окружения, которые раньше выглядели размытыми, а также устранила проблему, которая вызывала мерцание света в нижней части экрана у разных игроков. Между тем, на Xbox Series X/S патч уменьшил проблемы с мертвыми зонами в игре, что привело к более отзывчивому движению и управлению, а частота кадров также была улучшена. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу ниже.
[PlayStaion 5 / PlayStation 4 / XBOX SERIES XIS / Steam]
- Добавлен новый режим "Наемники".
Нацельтесь на высокий результат в битве, чтобы победить как можно больше врагов за отведенное время.
[PS5]
- Исправлена проблема, вызывавшая мерцание света в нижней части экрана при применении определенных настроек.
- Исправлен процесс рендеринга графики, в результате которого некоторые детали окружения выглядели размытыми.
[XSX|S]
- Мертвая зона (диапазон, в котором стики контроллера не реагируют на движение) была уменьшена, в результате чего управление стало более отзывчивым.
- Скорректированы процессы рендеринга графики, что привело к улучшению частоты кадров в игре.
[PS5 / PS4 / XSX|S / Steam]
- Другие различные исправления ошибок.
Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X/S.
ПС5 хроматическую аберрацию починили. Подтверждаю )