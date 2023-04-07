Полные примечания к сегодняшнему патчу для ремейка Resident Evil 4 ©

Capcom выпустила сегодня первое пострелизное обновление для ремейка Resident Evil 4, и хотя главным событием в этом обновлении, безусловно, является добавление режима "Наемников", в игру также были внесены некоторые исправления.

На PS5 Capcom улучшила рендеринг графики, чтобы устранить проблемы с некоторыми деталями окружения, которые раньше выглядели размытыми, а также устранила проблему, которая вызывала мерцание света в нижней части экрана у разных игроков. Между тем, на Xbox Series X/S патч уменьшил проблемы с мертвыми зонами в игре, что привело к более отзывчивому движению и управлению, а частота кадров также была улучшена. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к патчу ниже.

[PlayStaion 5 / PlayStation 4 / XBOX SERIES XIS / Steam]

Добавлен новый режим "Наемники".

Нацельтесь на высокий результат в битве, чтобы победить как можно больше врагов за отведенное время.

[PS5]

Исправлена проблема, вызывавшая мерцание света в нижней части экрана при применении определенных настроек.

Исправлен процесс рендеринга графики, в результате которого некоторые детали окружения выглядели размытыми.

[XSX|S]

Мертвая зона (диапазон, в котором стики контроллера не реагируют на движение) была уменьшена, в результате чего управление стало более отзывчивым.

Скорректированы процессы рендеринга графики, что привело к улучшению частоты кадров в игре.

[PS5 / PS4 / XSX|S / Steam]

Другие различные исправления ошибок.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X/S.