Пользователь показал, как бы выглядел инвентарь из ремейка Resident Evil 4 в реальности ©

Главное особенностью оригинальной Resident Evil 4 была уникальная система инвентаря. Все предметы найденные игроком, включая оружие, помещались в чемодан с ограниченным количеством ячеек. По ходу игры было важно не только следить за вместимостью чемодана, но и правильно размещать предметы для экономии места. Эта система инвентаря практически полностью была воссоздана в ремейке Resident Evil 4 и один из новых игроков решил показать, как бы это выглядело в реальности.

Необычный эксперимент провел пользователь под ником texas_uss. Вместе со своим другом он попытался выяснить, как бы выглядел весь арсенал Леона из ремейка Resident Evil 4 в реальном исполнении. Игровой условностью является то, что все снаряжение может поместиться в чемодан игрока, куда даже можно впихнуть РПГ. Оказалось, что в реальном мире просто не существует настолько огромных чемоданов.

Согласно наблюдениям энтузиастов, чтобы вместить хотя бы частичный арсенал из ремейка Resident Evil 4, потребуется площадь размером в небольшую комнату. Чемодан должен быть настолько огромным, чтобы туда даже мог поместиться сам главный герой — Леон.

В комментариях, многие пользователи отметили, что вместимость чемодана в игре Resident Evil 4 по сравнению с его размерами очень легко объяснить. Просто Леон использует заклинание незримого расширения из "Гарри Поттера".