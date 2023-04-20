Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 572 оценки

Пользователь показал, как бы выглядел инвентарь из ремейка Resident Evil 4 в реальности

©
Gutsz
Новости

Главное особенностью оригинальной Resident Evil 4 была уникальная система инвентаря. Все предметы найденные игроком, включая оружие, помещались в чемодан с ограниченным количеством ячеек. По ходу игры было важно не только следить за вместимостью чемодана, но и правильно размещать предметы для экономии места. Эта система инвентаря практически полностью была воссоздана в ремейке Resident Evil 4 и один из новых игроков решил показать, как бы это выглядело в реальности.

Необычный эксперимент провел пользователь под ником texas_uss. Вместе со своим другом он попытался выяснить, как бы выглядел весь арсенал Леона из ремейка Resident Evil 4 в реальном исполнении. Игровой условностью является то, что все снаряжение может поместиться в чемодан игрока, куда даже можно впихнуть РПГ. Оказалось, что в реальном мире просто не существует настолько огромных чемоданов.

Согласно наблюдениям энтузиастов, чтобы вместить хотя бы частичный арсенал из ремейка Resident Evil 4, потребуется площадь размером в небольшую комнату. Чемодан должен быть настолько огромным, чтобы туда даже мог поместиться сам главный герой — Леон.

В комментариях, многие пользователи отметили, что вместимость чемодана в игре Resident Evil 4 по сравнению с его размерами очень легко объяснить. Просто Леон использует заклинание незримого расширения из "Гарри Поттера".

5
2
Последние посты по игре Resident Evil 4
Resident Evil 4 Remake "Ада Вонг в прозрачном платье"
Resident Evil 4 Remake "Ада Вонг в прозрачном платье"
Resident Evil 4 Remake "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 20.04.2023] {Glowmoss}
Resident Evil 4 Remake "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 20.04.2023] {Glowmoss}
Resident Evil 4 Remake "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 19.04.2023] {gir489}
Resident Evil 4 Remake "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 19.04.2023] {gir489}
Комментарии: 2
Ваш комментарий
AGS37

ну и что прицепились к RE4 ? в GTA так вообще пол магазина оружия с собой таскается

и почему столько мусора в НОВОСТИ суётся ? понять не могу, в МНЕНИЕ подобное суйте, ну не относится это к НОВОСТИ ну никак

4
Magistros

С этим надо просто смириться, такой вот сайт. Новости про смартфоны за 5000 рублей, которые умрут через месяц после покупки, про моды со Шреком вместо метлы в Hogwarts Legacy, про "слухи" и "сливы" взятые с твиттерских аккаунтов с 3 подписчиками. Как никак ты уже 12 лет на этом сайте)

2