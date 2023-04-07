Пользователи показали геймплей за Краузера, Луиса и Ханка в бесплатном дополнении The Mercenaries для Resident Evil 4

Сегодня в ремейке Resident Evil 4 появился бесплатный режим The Mercenaries на консолях и ПК. Ниже вы можете найти более 30 минут геймплейных кадров из него.
В этом режиме игрокам предстоит выбрать персонажа Resident Evil 4 и попытаться убить как можно больше врагов за определенное время. В этом режиме также будет рейтинг, в зависимости от того, насколько хорошо вы справляетесь. И да, игроки смогут разблокировать новое оружие.
Согласно сообщениям от консольных игроков, Ада Вонг и Альберт Вескер не будут присутствовать в этом режиме. Мы также не знаем, добавит ли Capcom их позже в качестве платного DLC.
Все уже вышло.
Лучше режима Mercenaries только режим Raid из RE Revelations 2, там вообще эпик. Добавили бы его в ремейк 4и и цены бы CAPCOM не было.
Там он был как-будто не доработанный, в будущих уровнях, просто белые локации, без текстур. А так да, Рейд там збс был.
Ниправдаа, качается уже.
За прохождение всех 3х карт на ранг S открывается Handcannon, до этого он открывался после прохождения на профи без бонусного оружия. Так гораздо легче его разблокировать. Интересно, есть ли еще анлоки.
Бесполезный ствол, вообще не понравился.
С ним гораздо проще будет выбить кошачьи уши дающие бесконечные боеприпасы пройдя на профи с S+ рангом.
На S+ нельзя бонусным оружием пользоваться. Нож, томми и пушку.
Можно, только новая игра+ не дает доступ к S+. На Youtube полно гайдов где начинают на профи играть, до 7й главы набирают 30 шпинелей и покупают купон на уникальное улучшение для оружия. Для Томпсона это бесконечные патроны, после такого приобретения оставшиеся главы на изи проходятся.
Как же хорошо что нет ни ачавок, ни испытаний связанных с этим режимом. Хотя может что-нибудь и дают за S++ за всех персонажей на всех локациях.
В оригинале Слоновой давали.
После "Наемников" из шестой части - "Наемники" из "Деревни" и ремейка четверки какая-то срань.
В Resident Evil: Revelations 2 был интересный режим.