Пользователи показали геймплей за Краузера, Луиса и Ханка в бесплатном дополнении The Mercenaries для Resident Evil 4 ©

Сегодня в ремейке Resident Evil 4 появился бесплатный режим The Mercenaries на консолях и ПК. Ниже вы можете найти более 30 минут геймплейных кадров из него.

В этом режиме игрокам предстоит выбрать персонажа Resident Evil 4 и попытаться убить как можно больше врагов за определенное время. В этом режиме также будет рейтинг, в зависимости от того, насколько хорошо вы справляетесь. И да, игроки смогут разблокировать новое оружие.

Согласно сообщениям от консольных игроков, Ада Вонг и Альберт Вескер не будут присутствовать в этом режиме. Мы также не знаем, добавит ли Capcom их позже в качестве платного DLC.