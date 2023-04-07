Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 243 оценки

Пользователи показали геймплей за Краузера, Луиса и Ханка в бесплатном дополнении The Mercenaries для Resident Evil 4

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butcher69
Новости

Сегодня в ремейке Resident Evil 4 появился бесплатный режим The Mercenaries на консолях и ПК. Ниже вы можете найти более 30 минут геймплейных кадров из него.

В этом режиме игрокам предстоит выбрать персонажа Resident Evil 4 и попытаться убить как можно больше врагов за определенное время. В этом режиме также будет рейтинг, в зависимости от того, насколько хорошо вы справляетесь. И да, игроки смогут разблокировать новое оружие.

Согласно сообщениям от консольных игроков, Ада Вонг и Альберт Вескер не будут присутствовать в этом режиме. Мы также не знаем, добавит ли Capcom их позже в качестве платного DLC.

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-5
13
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
JEKABRAZZ
а обладателям ПК-версий придется немного подождать.

Все уже вышло.

2
AntiVtata

Лучше режима Mercenaries только режим Raid из RE Revelations 2, там вообще эпик. Добавили бы его в ремейк 4и и цены бы CAPCOM не было.

2
Dante The Demon Hunter

Там он был как-будто не доработанный, в будущих уровнях, просто белые локации, без текстур. А так да, Рейд там збс был.

0
AntiVtata

Ниправдаа, качается уже.

0
JEKABRAZZ

За прохождение всех 3х карт на ранг S открывается Handcannon, до этого он открывался после прохождения на профи без бонусного оружия. Так гораздо легче его разблокировать. Интересно, есть ли еще анлоки.

0
AntiVtata

Бесполезный ствол, вообще не понравился.

-1
JEKABRAZZ AntiVtata

С ним гораздо проще будет выбить кошачьи уши дающие бесконечные боеприпасы пройдя на профи с S+ рангом.

-1
AntiVtata JEKABRAZZ

На S+ нельзя бонусным оружием пользоваться. Нож, томми и пушку.

0
JEKABRAZZ AntiVtata

Можно, только новая игра+ не дает доступ к S+. На Youtube полно гайдов где начинают на профи играть, до 7й главы набирают 30 шпинелей и покупают купон на уникальное улучшение для оружия. Для Томпсона это бесконечные патроны, после такого приобретения оставшиеся главы на изи проходятся.

0
JEKABRAZZ

Как же хорошо что нет ни ачавок, ни испытаний связанных с этим режимом. Хотя может что-нибудь и дают за S++ за всех персонажей на всех локациях.

-1
Punisher1

В оригинале Слоновой давали.

-1
Your Hair is Beautiful

После "Наемников" из шестой части - "Наемники" из "Деревни" и ремейка четверки какая-то срань.

-7
Siriy

В Resident Evil: Revelations 2 был интересный режим.

-1