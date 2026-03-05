Портал IGN обновил ТОП-10 лучших игр серии Resident Evil после выхода Requiem

Издание IGN представило обновленную версию топа лучших игр культовой хоррор-серии Resident Evil. Журналисты собрали команду авторов с разными взглядами на франшизу, чтобы путем голосования определить, какие части лучше всего отражают дух выживания в мире, полном зомби и биологического оружия.

В процессе создания рейтинга эксперты IGN учитывали как влияние игр на жанр, так и их реиграбельность в современном мире. Дискуссия развернулась вокруг того, что именно делает Resident Evil особенной для разных поколений игроков: ностальгический шарм старых частей, современный технологический прогресс ремейков или уникальная атмосфера ужаса.

Итоговый список выглядит следующим образом:

1 место - Resident Evil 4 (2005)

2 место - Resident Evil 4 Remake (2023)

3 место - Resident Evil 2 Remake (2019)

4 место - Resident Evil Remake (2002)

5 место - Resident Evil 2 (1998)

6 место - Resident Evil Requiem

7 место - Resident Evil Village

8 место - Resident Evil 7: Biohazard

9 место - Resident Evil 3: Nemesis

10 место - Resident Evil (1996)

Несмотря на высокие оценки и продажи новой Resident Evil Requiem, IGN поместили ее только на 6 место. Согласно редакции, оригинальная Resident Evil 4 2005 года остается лучшей игрой в истории серии, так как именно эта игра стала эталоном, определившим развитие не только франшизы, но и всего жанра экшена на годы вперед.