Портал IGN обновил ТОП-10 лучших игр серии Resident Evil после выхода Requiem

Издание IGN представило обновленную версию топа лучших игр культовой хоррор-серии Resident Evil. Журналисты собрали команду авторов с разными взглядами на франшизу, чтобы путем голосования определить, какие части лучше всего отражают дух выживания в мире, полном зомби и биологического оружия.
В процессе создания рейтинга эксперты IGN учитывали как влияние игр на жанр, так и их реиграбельность в современном мире. Дискуссия развернулась вокруг того, что именно делает Resident Evil особенной для разных поколений игроков: ностальгический шарм старых частей, современный технологический прогресс ремейков или уникальная атмосфера ужаса.
Итоговый список выглядит следующим образом:
- 1 место - Resident Evil 4 (2005)
- 2 место - Resident Evil 4 Remake (2023)
- 3 место - Resident Evil 2 Remake (2019)
- 4 место - Resident Evil Remake (2002)
- 5 место - Resident Evil 2 (1998)
- 6 место - Resident Evil Requiem
- 7 место - Resident Evil Village
- 8 место - Resident Evil 7: Biohazard
- 9 место - Resident Evil 3: Nemesis
- 10 место - Resident Evil (1996)
Несмотря на высокие оценки и продажи новой Resident Evil Requiem, IGN поместили ее только на 6 место. Согласно редакции, оригинальная Resident Evil 4 2005 года остается лучшей игрой в истории серии, так как именно эта игра стала эталоном, определившим развитие не только франшизы, но и всего жанра экшена на годы вперед.
Обосраный re4 ремейк нужно на 5 заменить, а все что ниже второго места отсечь и в помойку выкинуть. Кроме 4 и 5 больше в серии хороших игр нет.
Я бы Реквием на первое место поставил
У них Village выше стоит чем 7 часть, все с ними ясно.
4 ка лучшая
у меня так:
1. место: Resident Evil Village VR
2. место: Resident Evil 4 Remake (2023) VR
3. место: Resident Evil Requiem
ну и тд