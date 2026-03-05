ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.3 18 625 оценок

Портал IGN обновил ТОП-10 лучших игр серии Resident Evil после выхода Requiem

2BLaraSex 2BLaraSex

Издание IGN представило обновленную версию топа лучших игр культовой хоррор-серии Resident Evil. Журналисты собрали команду авторов с разными взглядами на франшизу, чтобы путем голосования определить, какие части лучше всего отражают дух выживания в мире, полном зомби и биологического оружия.

В процессе создания рейтинга эксперты IGN учитывали как влияние игр на жанр, так и их реиграбельность в современном мире. Дискуссия развернулась вокруг того, что именно делает Resident Evil особенной для разных поколений игроков: ностальгический шарм старых частей, современный технологический прогресс ремейков или уникальная атмосфера ужаса.

Итоговый список выглядит следующим образом:

  • 1 место - Resident Evil 4 (2005)
  • 2 место - Resident Evil 4 Remake (2023)
  • 3 место - Resident Evil 2 Remake (2019)
  • 4 место - Resident Evil Remake (2002)
  • 5 место - Resident Evil 2 (1998)
  • 6 место - Resident Evil Requiem
  • 7 место - Resident Evil Village
  • 8 место - Resident Evil 7: Biohazard
  • 9 место - Resident Evil 3: Nemesis
  • 10 место - Resident Evil (1996)

Несмотря на высокие оценки и продажи новой Resident Evil Requiem, IGN поместили ее только на 6 место. Согласно редакции, оригинальная Resident Evil 4 2005 года остается лучшей игрой в истории серии, так как именно эта игра стала эталоном, определившим развитие не только франшизы, но и всего жанра экшена на годы вперед.

Комментарии:  29
KoreanLoki

Обосраный re4 ремейк нужно на 5 заменить, а все что ниже второго места отсечь и в помойку выкинуть. Кроме 4 и 5 больше в серии хороших игр нет.

Константин335

Я бы Реквием на первое место поставил

JackReacher

У них Village выше стоит чем 7 часть, все с ними ясно.

MNM 777

4 ка лучшая

Искусственный интеллeкт

у меня так:

1. место: Resident Evil Village VR
2. место: Resident Evil 4 Remake (2023) VR
3. место: Resident Evil Requiem

ну и тд

