После анонса презентации Capcom, фанаты Resident Evil 4 снова умоляют о DLC Separate Ways ©

Компания Capcom объявила о новом шоукейсе, который снова возбудил фанатов Resident Evil 4.



Ранее сегодня Capcom сообщила в твиттере, что премьера новой презентации Capcom состоится на следующей неделе в понедельник, 12 июня. Прошло всего несколько минут, и игроки ремейка Resident Evil 4 уже начали умолять о долгожданном DLC Separate Ways.

Separate Ways уже давно находится в списках желаний игроков ремейка Resident Evil 4, и в следующий понедельник она может стать реальностью. Я не знаю точно, когда именно отчаяние по поводу Separate Ways достигло такого накала среди фанатов, но мы каким-то образом оказались в том месте, где анонс презентации Capcom сделал Separate Ways трендом в твиттере в считанные минуты.