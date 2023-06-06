После анонса презентации Capcom, фанаты Resident Evil 4 снова умоляют о DLC Separate Ways

Компания Capcom объявила о новом шоукейсе, который снова возбудил фанатов Resident Evil 4.
Ранее сегодня Capcom сообщила в твиттере, что премьера новой презентации Capcom состоится на следующей неделе в понедельник, 12 июня. Прошло всего несколько минут, и игроки ремейка Resident Evil 4 уже начали умолять о долгожданном DLC Separate Ways.
Separate Ways уже давно находится в списках желаний игроков ремейка Resident Evil 4, и в следующий понедельник она может стать реальностью. Я не знаю точно, когда именно отчаяние по поводу Separate Ways достигло такого накала среди фанатов, но мы каким-то образом оказались в том месте, где анонс презентации Capcom сделал Separate Ways трендом в твиттере в считанные минуты.
Думаю что да, в этот раз будет анонс Separate Ways про Аду, т.к. DLC должно выйти либо в середине либо в конце года. Ну прям максимум это в начале следующего года, но врядли так долго они будут тянуть с выпуском DLC.