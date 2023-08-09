Появились ещё несколько намеков в пользу того, что для Resident Evil 4 готовится DLC

DLC для Resident Evil 4, в котором, возможно, будет фигурировать Ада Вонг под названием Separate Ways, может появиться в ближайшее время, поскольку Capcom, занимающаяся разработкой игр в жанре survival horror, похоже, внесла некоторые изменения в RE4 в сервисе Steam.
Как сообщает PC GamesN, изменения, которые были внесены в игру, очень похожи на те, что были внесены в CSGO перед анонсом и ограниченным тестированием Counter-Strike 2. В числе изменений - два основных "репозитория": 're_mas_03' и 'qa_mas_03'. По всей видимости, эти две записи связаны с базовой частью проекта и "контролем качества", т.е. с процессом проверки качества, производимым до завершения разработки.
Хочется надеяться, что это предвещает появление дополнения Separate Ways, чтобы полностью раскрыть сюжет Resident Evil 4 Remake. Или же Capcom может добавить в игру мини-игру Mercenaries, вышедшую ранее в качестве бесплатного DLC.
А пока фанаты наслаждаются Resident Evil 4, превращая ее то в эмулятор DOOM, то в двухмерный сайд-скроллер.
omg, они уже уже давно его могли выпустить, но надо ж тянуть..
В оригинале было ясен хрен и тут добавят
DLC про Аду это само собой будет
До сих пор мусолят эту всем очевиднейшую "новость"? То ли фанатики совсем отбитые, то ли разрабы пытаются напомнить о себе на фоне того, что про игру уже забыли.
Обычно DLC для игр Capcom представляют из себя такое сборище дерьма, что покупая на распродаже базовую версию, ничего не теряешь. Во всяком случае, так было с RE2/RE3.
в 7 части были классные DLC