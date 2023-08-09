Появились ещё несколько намеков в пользу того, что для Resident Evil 4 готовится DLC ©

DLC для Resident Evil 4, в котором, возможно, будет фигурировать Ада Вонг под названием Separate Ways, может появиться в ближайшее время, поскольку Capcom, занимающаяся разработкой игр в жанре survival horror, похоже, внесла некоторые изменения в RE4 в сервисе Steam.

Как сообщает PC GamesN, изменения, которые были внесены в игру, очень похожи на те, что были внесены в CSGO перед анонсом и ограниченным тестированием Counter-Strike 2. В числе изменений - два основных "репозитория": 're_mas_03' и 'qa_mas_03'. По всей видимости, эти две записи связаны с базовой частью проекта и "контролем качества", т.е. с процессом проверки качества, производимым до завершения разработки.

Хочется надеяться, что это предвещает появление дополнения Separate Ways, чтобы полностью раскрыть сюжет Resident Evil 4 Remake. Или же Capcom может добавить в игру мини-игру Mercenaries, вышедшую ранее в качестве бесплатного DLC.

А пока фанаты наслаждаются Resident Evil 4, превращая ее то в эмулятор DOOM, то в двухмерный сайд-скроллер.