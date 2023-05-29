Представлена нендороид-фигурка Леона С. Кеннеди из Resident Evil 4 ©

Во время проведения мероприятий Good Smile Company нередко анонсирует новые фигурки. Именно так произошло и на выставке WonHobbyG Spring 2023, где было сообщено, что она работает над созданием Nendoroid фигурки Леона С. Кеннеди по мотивам Resident Evil 4. При этом производитель не уточнил, вдохновлен ли он оригинальной игрой или ремейком.

Компания продемонстрировала концепт-арт персонажа в форме "чиби", то есть он находится на довольно ранней стадии разработки. Вполне возможно, что она появится не раньше конца 2023 или 2024 года. Пока нет информации о выпуске нендороида Леона С. Кеннеди из Resident Evil 4.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на PS4, PS5, Xbox Series X и PC. Также будет версия с VR-режимом для PlayStation VR 2.