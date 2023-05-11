Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 4 981 оценка

Представлена новая эротическая фигурка Эшли из Resident Evil 4

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butcher69
Новости

Студии ManuFacture и Hyperspace знают что нужно пользователям и представили новую эротическую фигурку Эшли из ремейка Resident Evil 4. Статуэтка доступна в двух вариациях: обычная и раздеваемая.

Фигурка Эшли выполнена в масштабе 1/4. Если вы хотите точные габариты, то высота 54 см, ширина 20 см, длина 15 см.

Версия без одежды обойдется в 31 тысячу рублей, а вот за одетую придется немного доплатить - её оценили в 33 тысячи рублей. Одежда нынче дорогая. Обе фигурки обойдутся в 56 тысяч рублей.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Bamburrr

Для друга.

Спойлер
9
Chapaev Divine

Спасибо удружил, друг.

0
striker-man

оригато

0
DarkTenshi666

вот фулл работягам

https://www.miraicollectibles.com/manufacture-x-hyperspace-studio-ashley-graham-resident-evil-4

6
Сyberpunk
5
ПетроНепетро
1
Владимир Кочетов

это уже которая по счету?

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну и где в комментах пацанская версия?

0
striker-man

мы уберем из ремейка панцушоты и прочие прелести, но сделаем эротический мерч с ней... звучит логично

-1
Царь Игр

без цензуры (18+):

Спойлер
-15