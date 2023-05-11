Представлена новая эротическая фигурка Эшли из Resident Evil 4

Студии ManuFacture и Hyperspace знают что нужно пользователям и представили новую эротическую фигурку Эшли из ремейка Resident Evil 4. Статуэтка доступна в двух вариациях: обычная и раздеваемая.
Фигурка Эшли выполнена в масштабе 1/4. Если вы хотите точные габариты, то высота 54 см, ширина 20 см, длина 15 см.
Версия без одежды обойдется в 31 тысячу рублей, а вот за одетую придется немного доплатить - её оценили в 33 тысячи рублей. Одежда нынче дорогая. Обе фигурки обойдутся в 56 тысяч рублей.
Для друга.
Спасибо удружил, друг.
оригато
вот фулл работягам
https://www.miraicollectibles.com/manufacture-x-hyperspace-studio-ashley-graham-resident-evil-4
это уже которая по счету?
Ну и где в комментах пацанская версия?
мы уберем из ремейка панцушоты и прочие прелести, но сделаем эротический мерч с ней... звучит логично
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