Представлена новая фигурка Ады Вонг из Resident Evil 4 для взрослых ©

Компания Awaken Studio собирается выпустить "раздеваемую" фигурку Ады Вонг из Resident Evil 4, которая будет ориентирована на взрослую аудиторию любителей хорроров. Стандартная версия фигурки героини будет в сексуальном красном платье из оригинальной игры.

Изготовитель обещает выпустить фигурку Ады в трех вариантах: одетая (Standard), раздетая (Nude) и две сразу (Deluxe). Deluxe Edition куда входя сразу две версии фигурки, будет включать также дополнительно основание.

Как сообщается, стоимость стандартной и раздеваемой версий фигурки будет почти $500, а за Deluxe придется заплатить гораздо больше - $900. Предзаказ можно сделать уже сейчас, но официально фигурка выйдет в четвертом квартале 2023 года (октябрь – декабрь).