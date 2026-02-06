Продажи игр Capcom, включая Resident Evil 4, Village и SF6, продолжают демонстрировать стабильный рост

Capcom опубликовала обновленную статистику по своим Platinum Titles — играм, разошедшимся тиражом более одного миллиона копий. Данные актуальны по состоянию на 31 декабря 2025 года и демонстрируют неизменный интерес геймеров к каталогу японской компании.
В лидерах продаж Capcom по-прежнему остается франшиза Resident Evil. За последний квартал (октябрь-декабрь 2025 года) ключевые игры серии показали значительный рост аудитории. Продажи ремейка Resident Evil 4 выросли еще на 1,1 миллиона копий, Resident Evil Village — на 700 тысяч, а Resident Evil 2 и Resident Evil 7 biohazard — на 500 тысяч.
В число других успешных проектов можно назвать Street Fighter 6, которая прибавила еще 600 тысяч новых покупателей (общий тираж — 6,3 миллиона копий), и Monster Hunter Rise: Sunbreak (общий тираж 10,9 миллиона копий), продажи которой за квартал выросли на еще 500 тысяч копий.
Среди наиболее заметных обновлений:
- Ремейк Resident Evil 4 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) продано 12,2 миллиона копий (+ 1,1 миллиона копий с 30 сентября 2025 года).
- Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) было продано 13,5 миллиона копий (+700 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) продано 6,3 миллиона копий (+600 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) продано 10,9 миллиона копий (+500 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Resident Evil 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) продано 16,8 миллиона копий (+500 тысяч копий с 30 сентября 2025 года).
- Resident Evil 7 biohazard (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) было продано 16,4 миллиона копий (+500 тысяч копий с 30 сентября 2025 года).
- Monster Hunter Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) продано 18,2 миллиона копий (+400 тысяч копий с 30 сентября 2025 года).
- Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) продано 11 миллионов копий (+300 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) продано 11 миллионов копий (+300 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) продано 15,9 миллиона копий (+300 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Resident Evil 3 remake (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) продано 10,9 миллиона копий (+300 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
- Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) продано 4,1 миллиона копий (+200 тысяч копий с 30 сентября 2025 года).
- Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) продано 22 миллиона копий (+200 тысяч копий с 30 сентября 2025 года).
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4, Xbox One, Switch, PC) продано 1,1 миллиона копий (+100 тысяч копий с 30 сентября 2025 года)
