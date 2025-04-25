Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 10 миллионов копий, и Capcom отметила это забавным роликом

Компания Capcom объявила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 10 миллионов копий по всему миру. Это рекордный результат — игра стала самой быстро продаваемой в истории всей серии.
Еще в январе 2025 года сообщалось о девяти миллионах проданных копий, а значит, за три месяца игра разошлась тиражом еще на миллион. Ремейк вышел 24 марта 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC, а в декабре — на Mac, iPhone 15 Pro и iPad.
Resident Evil 4 — это современное переосмысление культового хита 2005 года. Игра сохранила дух оригинала, улучшив геймплей и визуальную часть, что принесло ей признание критиков и игроков, а также множество наград.
Capcom также отмечает успех других частей франшизы: Resident Evil 7 и Resident Evil 2 продались тиражом более 15 миллионов копий, Resident Evil Village — свыше 11 миллионов, а Resident Evil 3 достигла отметки в 10 миллионов.
Лучшему ремейку
Лучшей игры
Лучшие продажи
Дошел до первого стрельбища и понеслись загрузки с казиношными схемами в надежде выудить лучшие брелки и вся атмосфера пошла по тухлой борозде. А достижения, которые тоже сильно отвлекают? А делюкс пушки, с которыми игра становится в разы проще на начальном этапе? Пистолет так вообще топовый. Однозначно не лучший.
CAPCOM: схавали! Будем и дальше пилить халтурные ремейки с обрезанием сюжета, врагов и возможностей!
Игроки: это шоколад на губах просто!
Супер игра и дополнение тоже топ за Аду
Рецепт лучшего дополнения: берём главы из оригинальной игры, вырезаем их, вспоминаем, что должно быть ещё дополнение за Аду, но осознаём, что работать больше не хочется, а в оригинале у Ады какие-то свои эксклюзивные локации были... Берём вырезанные миссии у Леона и вставляем в дополнение Ады. Готово! Подавать порционно, предварительно разогрев.
Оригинал лучше
Признайся просто что комп у тебя динозавр, вот он и ее тянет ремейк.
римейк это позор
В ремейке можно реализовать то,что в те года не позволяли технологии! Та же игра,только на современный лад!!
атмосфера у игры изменилась
Действительно хорошая игра
Когда ремэйк шестой и пятой части запилят // Mr Criminal
Через час на трово.
Что хочется пострелять в черных маджини в ашдэ качестве?
А они нужны? // Александр Филатов
Да, ремейк отличный получился, из того, что не понравилось это денува)) По таким ценам брать игру я не вижу смысла. Но, что больше всего не понравилось, это то, что основное оружие "нож" который был в оригинале не ломался, в ремейке это треш и бред, именно это больше всего оттолкнуло от игры, как к примеру та же сцена с битвой Краузером если нож ломается, а вместо ножа можно подобрать "кухонную зубочистку"? И именно эти две вещи меня оттолкнули от бездумной покупки этой игры. И это не говоря о том, что в оригинальной части все "дополнения были уже в игре и бесплатно". В ремейке их нужно купить, не пройти игру, выполнить условия или мини квест. А купить.
Хороший ремейк культовой серии