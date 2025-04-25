Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 10 миллионов копий, и Capcom отметила это забавным роликом

Компания Capcom объявила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 10 миллионов копий по всему миру. Это рекордный результат — игра стала самой быстро продаваемой в истории всей серии.

Еще в январе 2025 года сообщалось о девяти миллионах проданных копий, а значит, за три месяца игра разошлась тиражом еще на миллион. Ремейк вышел 24 марта 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC, а в декабре — на Mac, iPhone 15 Pro и iPad.

Resident Evil 4 — это современное переосмысление культового хита 2005 года. Игра сохранила дух оригинала, улучшив геймплей и визуальную часть, что принесло ей признание критиков и игроков, а также множество наград.

Capcom также отмечает успех других частей франшизы: Resident Evil 7 и Resident Evil 2 продались тиражом более 15 миллионов копий, Resident Evil Village — свыше 11 миллионов, а Resident Evil 3 достигла отметки в 10 миллионов.