Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили четыре миллиона копий ©

Общий объем поставок и цифровых продаж ремейка Resident Evil 4 превысил четыре миллиона копий по всему миру, объявила компания Capcom.

Resident Evil 4 вышла в продажу 24 марта для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam.

Ранее сообщалось, что в первые два дня после выхода игры было отгружено и продано в цифровом виде три миллиона копий. Получается, что после 26 марта было продано еще один миллион копий.

Resident Evil 4 - это ремейк оригинальной игры 2005 года. В дополнение к переработке сюжета и модернизации игрового процесса, игра 2023 года предлагает как поклонникам серии, так и новичкам новый игровой процесс, отличающийся высокой степенью погружения в визуальное окружение благодаря передовым графическим технологиям собственной разработки Capcom - RE ENGINE.

Для сравнения, время, которое потребовалось предыдущим частях серии, чтобы достичь отметки в 4 миллиона: