Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили четыре миллиона копий

Общий объем поставок и цифровых продаж ремейка Resident Evil 4 превысил четыре миллиона копий по всему миру, объявила компания Capcom.
Resident Evil 4 вышла в продажу 24 марта для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam.
Ранее сообщалось, что в первые два дня после выхода игры было отгружено и продано в цифровом виде три миллиона копий. Получается, что после 26 марта было продано еще один миллион копий.
Resident Evil 4 - это ремейк оригинальной игры 2005 года. В дополнение к переработке сюжета и модернизации игрового процесса, игра 2023 года предлагает как поклонникам серии, так и новичкам новый игровой процесс, отличающийся высокой степенью погружения в визуальное окружение благодаря передовым графическим технологиям собственной разработки Capcom - RE ENGINE.
Для сравнения, время, которое потребовалось предыдущим частях серии, чтобы достичь отметки в 4 миллиона:
- RE6: 1 день (в первый день было поставлено 4,5 млн.)
- RE5: в районе 3 недель
- Village: 3 недели
- RE:2: более 2 месяцев
- RE7: около 9 месяцев
- RE:3: 12 месяцев
Молодцы, в игре просто офигенная реиграбельность, всем разработчикам нужно сходить к Капком на курсы - Как нужно делать ремейки и оптимизация на старте миф или реальность.
Одни из немногих разработчиков которые действительно стараються.
Вырезая из них контент, что был в оригинальных играх?
По любому Konami точно надо ходить на их курсы,давно бы уже сделали такие же шикарные ремейки на MGS 1-3,да для первой MGS есть ремейк но он очень старый и кривой,да и музыка там намного хуже чем в оригинале,а вот сделали бы ремейки на движке 4,5й части,было бы просто офигенно.
Реиграбельность это в очередной раз плитки и головы для пазлов собирать? Вот в RE2 за 2го персонажа можно пройти с альтернативными локациями и оружием. вот это я понимаю реиграбельность.
Что же такого они вырезали из 4-ки что прям ОЧЕНЬ повлияло? Дай подумать... А, точно, ничего. А тот малый контент, что был вырезан, был заменён другим контентом и то, что было тухло реализовано в ориге, в ремейке довели до совершенства. Но мамкиным экспертам лишь бы поныть, что 3 копейки контента вырезали, хнык-хнык.
А ещё в РЕ 2 оригинальная кампания была короче чем та же в RE 1 и RE 3. Поэтому разрабы схитрожопили и заставили бегать дурачков по одним и тем же локам 4 раза да ещё и два диска запилили тем самым повысив стоимость игры.
Да и в re 3 того же оружия было больше. А тут только автомат. Не считая читерских минигана и базуки.
Капком продолжают делать качественные игры, и качество и оптимизация на высоте. Отличная игра получилась. Жаль, что таких компаний мало.
Продолжают делать качественные ремейки *fix
И новые игры тоже хорошие (dmc 5, mh rise, re village)
Охота ремейк Вероники. 5ка не сильно устарела ещё. Да и она кооп.
А потом ремейк ремейка первой части с видом от третьего лица.
Ремейк ремастера правильно будет. Тоже хотелось бы.
Ремейк ремастера ремейка тогда уж. Иб тот ремастер первой части является ремейком. Оригинал вышел в 1996. В 2002 вышел ремейк для куба, который в 2014/15 портировали на пк, пс, коробки и обозвали это hd-переиздание. Но это всё же изначально ремейк
Шикарная игра. Раньше в нее не играл. Щас прохожу. бывает Аш дергаешся когда внезапно что то на тебя прыгает.
Не знаю, 4я часть это просто шутер. В ре2 реально можно было испугаться, тут же как-то не очень, пиная с вертушки врагов после каждого хедшота.
не знаю мне зашла
Не просто шутер, а тактический шутер. Просто идти вперед и стрелять не получится даже на средней сложности. Это ре5 превратился в просто шутер.
Ну Capcom проделали отличную работу и просто заслужили отличные продажи,эталон того как надо делать ремейки,очень надеюсь сделают такой же шикарный ремейк на Код Вероника.
Для меня это лучшая часть серии (хотя и все остальные мне тоже нравятся) и очень порадовала сложность и хардкорность игры (очень порадовало что у боссов появляются новые удары и атаки) ,она сложнее всех вышедших частей начиная собственно с оригинальной RE4 (оригинал на профи проходился практически без напряга) разве что ремейк RE3 на сложности АД тоже может доставить очень много проблем,ну и в RE6 на максимальной сложности тоже очень хорошо прочищают,все остальные части RE7,8 и ремейк RE2 на максимальной сложности значительно легче.
Capcom одни из немногих разрабов кто не только создал отличную серию в интереснейшем жанре но и сохраняли её на протяжении не одного десятка лет и продолжают выпускать и радовать отличными играми.
Тот случай когда не смотря даже на неадекватный ценник покупаешь с удовольствием,плюс конечно очень порадовала полная локализация.
Сегодня ещё и обнова с наёмниками выйдет.
В этом году у меня вообще двойной праздник,ещё такой же шикарный ремейк выешл и по Dead Space.
Прошёл до встречи с Эшли. Хорошо, игра всем отличается от оригинала. Управление на клавомыше удобнее. На геймпаде бесячее. Дизайн собак не понравился. Какой то дурачёк рисовал, как из final fantasy
Скорость продаж просто феноменальная.
она того стоит) Есть вопросы к взаим. с Эшли, можно было над этим поработать) но а так в целом шедевр и 97% (недавно было 98%) плюсовых отзывов в стиме об этом говорит.
Играя в резик 4 начал вспоминать Evil Within, даже Peter Jackson's King Kong:D, вот недавно Мумию и Хроники Нарнии на старом телефоне.. Многие игры что-то взяли с него, а ведь он вышел раньше их!
теперь я понимаю почему резик 8 дешевка по сравнению с ним. А ведь резик village выкатился только за счет колоритных персонажей: Димитреску, Гейзенберга... но как слили 4 локации и всего лишь догадаться о Миранде. резик village - "недопародия" на 4. замок, фабрика, болота.. а толку?
Тир, звенящиеся колокольчики, камешки подобрать, покрутить, (да такие мелочи, а всё это влияет), лодка, больше загадок (да пускай мелочных, но всё же), здоровенные противники, растяжки.. ИИ союзник.. мне тоже будет обидно если след. часть резидента выйдет, а там аля Крис, аля Крис. Да, в конце 8 это напрашивалось. А надо так делать чтобы не напрашивалось.
Прекрасно что есть разноплановые резики, но как ужасно забывать то, что в свое время приносило удовольствие.
Игры пытаются эволюционировать в графе, проработке качества персонажей, сценах, но деградируют с заданиями, геймплейными механиками.
Успех для следующего ремейка.
Ну если не брать в расчёт ремейк тройки за который отвечала вообще другая команда то вышло всё неплохо, а чётверка получилась лучше двойки.
Правильно, ключевое слово "шутер". Вырезали все и начали продавать как ремейк. После ремейка RE2 это было реально больно, огрызок впарили по фул прайсу.
Согласен, по факту это должен был быть длс к RE2.
По факту тройка должна была быть полноценным ремейком с полуоткрытым городом, умным Немезисом и старыми локами. А в итоге вышло кинцо намного хуже оригинала.
Многие офлайн брали а это уже не совсем купил.
Поклонников, которые помнят оригинал, осталось мало, недавний пост про ножницы для цепей тому подтверждение. Какого то костяка хватило, чтобы игра получила 97% положительных отзывов, а это говорит о том, что игровая индустрия давно деградировала и нужно чуть чуть что то добавить и эту хрень боготворят.
Так и игроки деградировали, всякий кал нахваливают.
Тяжко тебе наверно живётся с синдромом утёнка,хотя когда человек называет довольно качественный ремейк херьню,тут видимо проблемы куда серьезней.
Я отлично помню оригинал, это была одна из самых любимых моих частей РЕ, ремейк вышел вполне шикарным.
Мог бы уж синдром дауна приписать, ведь я не понял ваш однобокий ремейк
Ну когда будет не вполне, тогда и можно будет говорить.