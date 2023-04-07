Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 243 оценки

Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили четыре миллиона копий

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butcher69
Новости

Общий объем поставок и цифровых продаж ремейка Resident Evil 4 превысил четыре миллиона копий по всему миру, объявила компания Capcom.

Resident Evil 4 вышла в продажу 24 марта для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam.

Ранее сообщалось, что в первые два дня после выхода игры было отгружено и продано в цифровом виде три миллиона копий. Получается, что после 26 марта было продано еще один миллион копий.

Resident Evil 4 - это ремейк оригинальной игры 2005 года. В дополнение к переработке сюжета и модернизации игрового процесса, игра 2023 года предлагает как поклонникам серии, так и новичкам новый игровой процесс, отличающийся высокой степенью погружения в визуальное окружение благодаря передовым графическим технологиям собственной разработки Capcom - RE ENGINE.

Для сравнения, время, которое потребовалось предыдущим частях серии, чтобы достичь отметки в 4 миллиона:

  • RE6: 1 день (в первый день было поставлено 4,5 млн.)
  • RE5: в районе 3 недель
  • Village: 3 недели
  • RE:2: более 2 месяцев
  • RE7: около 9 месяцев
  • RE:3: 12 месяцев
Индустрия
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Комментарии: 50
Ваш комментарий
potemkin2021

Молодцы, в игре просто офигенная реиграбельность, всем разработчикам нужно сходить к Капком на курсы - Как нужно делать ремейки и оптимизация на старте миф или реальность.
Одни из немногих разработчиков которые действительно стараються.

24
Your Hair is Beautiful
всем разработчикам нужно сходить к Капком на курсы - Как нужно делать ремейки

Вырезая из них контент, что был в оригинальных играх?

-24
saa0891

По любому Konami точно надо ходить на их курсы,давно бы уже сделали такие же шикарные ремейки на MGS 1-3,да для первой MGS есть ремейк но он очень старый и кривой,да и музыка там намного хуже чем в оригинале,а вот сделали бы ремейки на движке 4,5й части,было бы просто офигенно.

0
FlexGum

Реиграбельность это в очередной раз плитки и головы для пазлов собирать? Вот в RE2 за 2го персонажа можно пройти с альтернативными локациями и оружием. вот это я понимаю реиграбельность.

3
Walеn Your Hair is Beautiful

Что же такого они вырезали из 4-ки что прям ОЧЕНЬ повлияло? Дай подумать... А, точно, ничего. А тот малый контент, что был вырезан, был заменён другим контентом и то, что было тухло реализовано в ориге, в ремейке довели до совершенства. Но мамкиным экспертам лишь бы поныть, что 3 копейки контента вырезали, хнык-хнык.

2
Uilenspiegel FlexGum

А ещё в РЕ 2 оригинальная кампания была короче чем та же в RE 1 и RE 3. Поэтому разрабы схитрожопили и заставили бегать дурачков по одним и тем же локам 4 раза да ещё и два диска запилили тем самым повысив стоимость игры.

Да и в re 3 того же оружия было больше. А тут только автомат. Не считая читерских минигана и базуки.

4
Bamburrr

Капком продолжают делать качественные игры, и качество и оптимизация на высоте. Отличная игра получилась. Жаль, что таких компаний мало.

17
Executor666

Продолжают делать качественные ремейки *fix

-1
SewAwOw Executor666

И новые игры тоже хорошие (dmc 5, mh rise, re village)

1
Cmok

Охота ремейк Вероники. 5ка не сильно устарела ещё. Да и она кооп.

А потом ремейк ремейка первой части с видом от третьего лица.

8
dimon-alfa

Ремейк ремастера правильно будет. Тоже хотелось бы.

-3
Alex Alexoff dimon-alfa

Ремейк ремастера ремейка тогда уж. Иб тот ремастер первой части является ремейком. Оригинал вышел в 1996. В 2002 вышел ремейк для куба, который в 2014/15 портировали на пк, пс, коробки и обозвали это hd-переиздание. Но это всё же изначально ремейк

0
ZVA2130

Шикарная игра. Раньше в нее не играл. Щас прохожу. бывает Аш дергаешся когда внезапно что то на тебя прыгает.

3
FlexGum

Не знаю, 4я часть это просто шутер. В ре2 реально можно было испугаться, тут же как-то не очень, пиная с вертушки врагов после каждого хедшота.

-5
ZVA2130 FlexGum

не знаю мне зашла

0
SewAwOw FlexGum

Не просто шутер, а тактический шутер. Просто идти вперед и стрелять не получится даже на средней сложности. Это ре5 превратился в просто шутер.

2
saa0891

Ну Capcom проделали отличную работу и просто заслужили отличные продажи,эталон того как надо делать ремейки,очень надеюсь сделают такой же шикарный ремейк на Код Вероника.

Для меня это лучшая часть серии (хотя и все остальные мне тоже нравятся) и очень порадовала сложность и хардкорность игры (очень порадовало что у боссов появляются новые удары и атаки) ,она сложнее всех вышедших частей начиная собственно с оригинальной RE4 (оригинал на профи проходился практически без напряга) разве что ремейк RE3 на сложности АД тоже может доставить очень много проблем,ну и в RE6 на максимальной сложности тоже очень хорошо прочищают,все остальные части RE7,8 и ремейк RE2 на максимальной сложности значительно легче.

Capcom одни из немногих разрабов кто не только создал отличную серию в интереснейшем жанре но и сохраняли её на протяжении не одного десятка лет и продолжают выпускать и радовать отличными играми.

Тот случай когда не смотря даже на неадекватный ценник покупаешь с удовольствием,плюс конечно очень порадовала полная локализация.

Сегодня ещё и обнова с наёмниками выйдет.

В этом году у меня вообще двойной праздник,ещё такой же шикарный ремейк выешл и по Dead Space.

3
Porsche911GT3RS

Прошёл до встречи с Эшли. Хорошо, игра всем отличается от оригинала. Управление на клавомыше удобнее. На геймпаде бесячее. Дизайн собак не понравился. Какой то дурачёк рисовал, как из final fantasy

3
Олег Дудин

Скорость продаж просто феноменальная.

2
bohdan2015

она того стоит) Есть вопросы к взаим. с Эшли, можно было над этим поработать) но а так в целом шедевр и 97% (недавно было 98%) плюсовых отзывов в стиме об этом говорит.

Играя в резик 4 начал вспоминать Evil Within, даже Peter Jackson's King Kong:D, вот недавно Мумию и Хроники Нарнии на старом телефоне.. Многие игры что-то взяли с него, а ведь он вышел раньше их!

теперь я понимаю почему резик 8 дешевка по сравнению с ним. А ведь резик village выкатился только за счет колоритных персонажей: Димитреску, Гейзенберга... но как слили 4 локации и всего лишь догадаться о Миранде. резик village - "недопародия" на 4. замок, фабрика, болота.. а толку?

Тир, звенящиеся колокольчики, камешки подобрать, покрутить, (да такие мелочи, а всё это влияет), лодка, больше загадок (да пускай мелочных, но всё же), здоровенные противники, растяжки.. ИИ союзник.. мне тоже будет обидно если след. часть резидента выйдет, а там аля Крис, аля Крис. Да, в конце 8 это напрашивалось. А надо так делать чтобы не напрашивалось.

Прекрасно что есть разноплановые резики, но как ужасно забывать то, что в свое время приносило удовольствие.

Игры пытаются эволюционировать в графе, проработке качества персонажей, сценах, но деградируют с заданиями, геймплейными механиками.

0
HITMAN 5

Успех для следующего ремейка.

-1
potemkin2021

Ну если не брать в расчёт ремейк тройки за который отвечала вообще другая команда то вышло всё неплохо, а чётверка получилась лучше двойки.

-5
Комментарий удален
Monk78 kolinmah

Правильно, ключевое слово "шутер". Вырезали все и начали продавать как ремейк. После ремейка RE2 это было реально больно, огрызок впарили по фул прайсу.

0
kolinmah Monk78

Согласен, по факту это должен был быть длс к RE2.

0
Uilenspiegel kolinmah

По факту тройка должна была быть полноценным ремейком с полуоткрытым городом, умным Немезисом и старыми локами. А в итоге вышло кинцо намного хуже оригинала.

0
Denn132

Многие офлайн брали а это уже не совсем купил.

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ
предлагает как поклонникам серии, так и новичкам новый игровой процесс

Поклонников, которые помнят оригинал, осталось мало, недавний пост про ножницы для цепей тому подтверждение. Какого то костяка хватило, чтобы игра получила 97% положительных отзывов, а это говорит о том, что игровая индустрия давно деградировала и нужно чуть чуть что то добавить и эту хрень боготворят.

-6
Sickofitall

Так и игроки деградировали, всякий кал нахваливают.

1
saa0891
что игровая индустрия давно деградировала и нужно чуть чуть что то добавить и эту хрень боготворят.

Тяжко тебе наверно живётся с синдромом утёнка,хотя когда человек называет довольно качественный ремейк херьню,тут видимо проблемы куда серьезней.

Поклонников, которые помнят оригинал, осталось мало
Спойлер
3
OculusMortem

Я отлично помню оригинал, это была одна из самых любимых моих частей РЕ, ремейк вышел вполне шикарным.

6
МАХАН МАХАНОВИЧ saa0891

Мог бы уж синдром дауна приписать, ведь я не понял ваш однобокий ремейк

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ OculusMortem

Ну когда будет не вполне, тогда и можно будет говорить.

-1