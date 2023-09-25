Протяженность DLC с Адой Вонг в Resident Evil 4 практически такая же, как и Resident Evil 3 Remake ©

Resident Evil 4 Remake появился в продаже в марте этого года, получив множество восторженных отзывов как от игроков, так и от специализированных СМИ, и став одним из самых громких релизов 2023 года. Также как и в случае с оригинальной игрой, Capcom приготовила для римейка сюжетное дополнение под названием "Separate Ways" с Адой Вонг в главной роли, которое уже доступно для покупки.

Не так давно в сообществе стали обсуждать один любопытный факт: как бы невероятно это не казалось, но по данным How Long To Beat продолжительность Separate Ways почти такая же, как у Resident Evil 3 Remake. По данным портала, на котором размещена база данных о времени, необходимом для прохождения игр, основная кампания Separate Ways длится примерно 5 часов, а Resident Evil 3 Remake - 6 часов. Следует помнить, что время может варьироваться от игрока к игроку.

Однако время меняется кардинально, если игрок стремится получить 100% (платину). Например, Resident Evil 3 Remake может длиться до 20 часов, а Separate Ways - 7 часов.

Resident Evil 3 Remake до сих пор критикуют за продолжительность, многие обвиняют игру в том, что она слишком короткая и продается по полной цене. А вот Separate Ways - это вполне доступное по цене DLC.