Протяженность DLC с Адой Вонг в Resident Evil 4 практически такая же, как и Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 4 Remake появился в продаже в марте этого года, получив множество восторженных отзывов как от игроков, так и от специализированных СМИ, и став одним из самых громких релизов 2023 года. Также как и в случае с оригинальной игрой, Capcom приготовила для римейка сюжетное дополнение под названием "Separate Ways" с Адой Вонг в главной роли, которое уже доступно для покупки.
Не так давно в сообществе стали обсуждать один любопытный факт: как бы невероятно это не казалось, но по данным How Long To Beat продолжительность Separate Ways почти такая же, как у Resident Evil 3 Remake. По данным портала, на котором размещена база данных о времени, необходимом для прохождения игр, основная кампания Separate Ways длится примерно 5 часов, а Resident Evil 3 Remake - 6 часов. Следует помнить, что время может варьироваться от игрока к игроку.
Однако время меняется кардинально, если игрок стремится получить 100% (платину). Например, Resident Evil 3 Remake может длиться до 20 часов, а Separate Ways - 7 часов.
Resident Evil 3 Remake до сих пор критикуют за продолжительность, многие обвиняют игру в том, что она слишком короткая и продается по полной цене. А вот Separate Ways - это вполне доступное по цене DLC.
Не плохо для ДЛС, очень не плохо.
Просто надо учитывать ,что ре3 ремейк обрезан пздц как в сравнении с оригиналом.Там чуть ли не пол игры вырезали
Оригинал третьего реза я лично за 3 часа пробегал ещё на пс1 в школе, но вырезали очень много, да. Некоторых Лок не хватало прям.
Римейк RE3 коротковат, конечно, но начав в него играть, я сразу врубил адскую сложность и на прохождение у меня ушло 19 часов, причем 3 из них только на финального босса - он убивает с одного касания. Это немного сгладило неприятное впечатление от обгрызанного сюжета, который на средней сложности за 3 часа можно было бы пробежать. А вообще, оригинал тоже был очень коротким, игра не тянула на полноценную номерную. Логичней было бы назвать Resident Evil 2: Nemesis.
У меня это DLC длилось в 2 раза дольше чем сама RE3
чёт хз, прошел за 2 часа 58 минут
На лайтовой сложности, да
Да, но ничего не скипал
на профи пройди, в чем прикол на нормале играть, пипец)))))))))
Автор в курсе, что протяженность измеряется не в часах, а в метрах? Это тоже, что и расстояние или длина. А вот время определяется продолжительностью
Если ту и ту быстро проходить, то RE3 больше)