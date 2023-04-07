Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 243 оценки

Релизный трейлер бесплатного дополнения The Mercenaries для ремейка Resident Evil 4

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butcher69
Новости

Capcom представила релизный трейлер бесплатного дополнения The Mercenaries, которое уже доступно на консолях и ПК.

Трейлер дает представление о стремительном игровом процессе дополнения The Mercenaries, цель которой - победить как можно больше врагов за ограниченное время и набрать как можно больше очков.

Леон начинает каждый раунд со всем своим оружием, и для того, чтобы победить как можно больше врагов, вы должны быстро принимать решения о том, какое оружие использовать против того или иного противника.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Kuzko

Вот ссылка на страницу, кому лень искать самим

9
Ashley33

это что, отдельной игрой лежит? И можно было саму игру не покупать?

0
RYDELL72

Тебя надо в топ добавить, спасиб)

0
yanmetkiy

Ухты, годы идут а капком не меняются...

8
potemkin2021

Ну если у тебя руки не с того места то это выход купить эти билеты, а так вообще проблем с деньгами не встречал.

0
Monk78

Ой, а что они сразу то не завезли оружие с бесконечными патронами))))

3
sinmaxxx

капком в порядке, это людям 3.14здeц. уже предвосхищаю бомбеж одного белорусского борца с микротранзакциями для которого и делают подобные длц лол

-1
Богдан Мастдаев

Это режим выглядит как пережиток прошлого,но если нравится,то почему нет)

2
kolinmah

К сюжету этот длс как-то относится?

1
Monk78

Нет, это развлекалово.

6
Kuzko Monk78

Интерестное развлекалово правда, рекомендую

-2
Monk78 Kuzko

Ну я только вечером попробую) Работу еще никто не отменял)

0
Ashley33

Стим - обнова была, 1,1 гига, а Наемников не нахожу... Куда там надо жать, что бы начать? Не вижу нового режима.

0
Ashley33

а что, кто уже понял как запускать - там как и в оригинале всего 4 карты и 5 персонажей? Не добавили никого или новые карты с боссами, которых не было в игре? После Наемников в РЕ5-6 - скудновато. И опять играть только в одиночку (ну в сингл игре это логично, но мало ли...)?

0
bohdan2015

скины то можно поменять как в оригинальной игре?

0
SewAwOw

Нахер наемников, дайте длс с адой.

З.Ы. говеный плеер пг играет ролик без звука

-1