Релизный трейлер бесплатного дополнения The Mercenaries для ремейка Resident Evil 4 ©

Capcom представила релизный трейлер бесплатного дополнения The Mercenaries, которое уже доступно на консолях и ПК.

Трейлер дает представление о стремительном игровом процессе дополнения The Mercenaries, цель которой - победить как можно больше врагов за ограниченное время и набрать как можно больше очков.

Леон начинает каждый раунд со всем своим оружием, и для того, чтобы победить как можно больше врагов, вы должны быстро принимать решения о том, какое оружие использовать против того или иного противника.