Релизный трейлер бесплатного дополнения The Mercenaries для ремейка Resident Evil 4

Capcom представила релизный трейлер бесплатного дополнения The Mercenaries, которое уже доступно на консолях и ПК.
Трейлер дает представление о стремительном игровом процессе дополнения The Mercenaries, цель которой - победить как можно больше врагов за ограниченное время и набрать как можно больше очков.
Леон начинает каждый раунд со всем своим оружием, и для того, чтобы победить как можно больше врагов, вы должны быстро принимать решения о том, какое оружие использовать против того или иного противника.
Вот ссылка на страницу, кому лень искать самим
это что, отдельной игрой лежит? И можно было саму игру не покупать?
Тебя надо в топ добавить, спасиб)
Ухты, годы идут а капком не меняются...
Ну если у тебя руки не с того места то это выход купить эти билеты, а так вообще проблем с деньгами не встречал.
Ой, а что они сразу то не завезли оружие с бесконечными патронами))))
капком в порядке, это людям 3.14здeц. уже предвосхищаю бомбеж одного белорусского борца с микротранзакциями для которого и делают подобные длц лол
Это режим выглядит как пережиток прошлого,но если нравится,то почему нет)
К сюжету этот длс как-то относится?
Нет, это развлекалово.
Интерестное развлекалово правда, рекомендую
Ну я только вечером попробую) Работу еще никто не отменял)
Стим - обнова была, 1,1 гига, а Наемников не нахожу... Куда там надо жать, что бы начать? Не вижу нового режима.
а что, кто уже понял как запускать - там как и в оригинале всего 4 карты и 5 персонажей? Не добавили никого или новые карты с боссами, которых не было в игре? После Наемников в РЕ5-6 - скудновато. И опять играть только в одиночку (ну в сингл игре это логично, но мало ли...)?
скины то можно поменять как в оригинальной игре?
Нахер наемников, дайте длс с адой.
З.Ы. говеный плеер пг играет ролик без звука