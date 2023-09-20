Ремейк дополнения Resident Evil 4: Separate Ways уже вышел, но пока только в Японии ©

Ожидаемое дополнение для ремейка Resident Evil 4 о приключениях Ады Вонг теперь доступно игрокам. Прохождение Separate Ways уже можно начать, но, к сожалению, только игрокам из Японии. В этот раз повезло именно игрокам из этого региона, так как доступ к расширению для них открылся раньше, чем планировали разработчики.

В сети уже можно найти полное прохождение Resident Evil 4: Separate Ways, которое занимает далеко не один час игрового процесса. В дополнении игроков ждет отдельная история о приключениях Ады Вонг, состоящая из семи глав. А еще там будут новые локации и боссы. Посмотреть начало прохождения можно на одном из стримов японских блогеров, представленном ниже.

Благодаря японскому релизу, стало также известна цена дополнения. К сожалению, Separate Ways не будет бесплатным, и за него придется отдать весьма стандартный ценник — 10 долларов. Официальный релиз расширения для других стран на PlayStation состоится в 02:00 по МСК, а на Xbox и Steam дополнение выйдет около 07:00 по МСК."