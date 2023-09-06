Ремейк Resident Evil 4 может получить дополнительный контент в ближайшем будущем, судя по некоторым изменениям, которые вносятся в Steam.
Как видно из базы данных Steam, за последние несколько дней были обновлены две ветки - re_mas_00 и re_mas_02. Вероятно, CAPCOM добавляет файлы в игру и тестирует их перед публичным выпуском. Поскольку Tokyo Games Show уже не за горами, не исключено, что во время ее проведения будет анонсировано платное или бесплатное DLC.
В отличие от Resident Evil Village, DLC для которой начали разрабатываться только через некоторое время после выхода игры на ПК и консолях, работа над дополнительным контентом для ремейка Resident Evil 4 велась еще до выхода игры. По словам надежного инсайдера, DLC Separate Ways будет выпущено до конца года. Режим Mercenaries Mode также получит обновление ближе к запуску DLC-расширения, в котором появятся еще четыре персонажа - Леон Мафия, Ада, Ада в оригинальном платье RE4 и Вескер - и новый режим Extreme.
Ремейк Resident Evil 4 может получить дополнительный контент в ближайшее время, судя по недавней активности в Steam©
Ремейк Resident Evil 4 может получить дополнительный контент в ближайшем будущем, судя по некоторым изменениям, которые вносятся в Steam.
это мы ждем, давно пора бы уже...
Как же хорош этот ремейк. Кстати, если кому интересно, на нексусе есть качественный мод, который возвращает оригинальную озвучку Аде с помощью нейросеток. Они даже пообещали перевести DLC, когда выйдет. Название- Ada Wong Voice Replacement
В игре есть прекрасный перевод с отличными голосами.
А я говорил