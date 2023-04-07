Ремейк Resident Evil 4 объясняет, почему Луис спрашивает всех, есть ли закурить ©

В ремейке Resident Evil 4 неожиданно нашлось объяснение, почему Луис Серра спрашивает у каждого встречного, нет ли у него закурить - и нет, это не просто потому, что он хочет курить.



Одна из лучших вещей в оригинальной игре Resident Evil 4 - то, насколько она цитируема и мемасична. Хотя некоторые реплики были вырезаны из ремейка, Capcom сохранила некоторые из них, включая любовь Луиса Сера к курению, при этом придав реплике "есть закурить?" неожиданный контекст.

Письмо, которое можно найти в лаборатории Луиса в ремейке, показывает, что Луис, спрашивающий у людей, есть ли у них закурить, на самом деле является кодом, позволяющим понять, работает ли его собеседник с ним или нет. Если он спрашивает: "Есть закурить?"- что, по сути, означает "вас прислала Амбрелла?", ему должны ответить: "то, что ты любишь".

Это подтверждается в письме, которое можно найти в лаборатории Луиса, где показано, как он переписывается с "AW (это, скорее всего, Ада Вонг, но может быть и Альберт Вескер) и устанавливает код, поскольку Луис не знает, как они выглядят, и ему нужно будет использовать его, чтобы подтвердить, кто такая Ада, когда он столкнется с ней.

Зная это, внезапно становится намного понятнее, почему некоторые из первых слов Луиса к Леону - это вопрос о закурить, хотя он связан и находится в беде. Позднее в игре будет показана первая встреча Луиса с Адой и показано, как они оба используют кодовое слово. Поначалу может показаться, что эти двое знают друг друга, поскольку они используют имена друг друга, но оказывается, что они встречаются впервые. Это замечательная маленькая деталь, которая придает простой реплике удивительную глубину.

Конечно, Луис также работал с Амбрелла в оригинальной игре, но кажется, что его фраза "есть закурить" там была буквально просто просьбой о сигарете и не более того. Луис и Ада встречаются только в режиме "Разные пути", и хотя Луис спрашивает Аду, нет ли у нее зажигалки к его сигаретам, она не отвечает ему кодовым словом, а сразу же спрашивает, где находится Плагас, показывая, что они работают вместе, но предполагая, что Луис действительно просто попросил закурить.