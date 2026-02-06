Ремейк Resident Evil 4 подвергся ревью-бомбингу из-за новой DRM-защиты, которая снижает производительность на ПК до 50%

Resident Evil 4 Remake недавно получила внезапное обновление, которое заменило Denuvo на новую DRM-защиту на ПК. Несмотря на все недостатки, похоже, Denuvo не так уж плоха, как многие утверждают, поскольку новая DRM-защита, по-видимому, негативно повлияла на последний ремейк Resident Evil от Capcom.
Согласно сообщениям, Resident Evil 4 Remake теперь работает хуже на ПК. Игра подвергается массированной атаке негативных отзывов в Steam из-за проблем с производительностью. В игре тепеь используется DRM Enigma вместо Denuvo. Согласно видео, опубликованному ItalicMaze, на его ПК с процессором Ryzen 5 5600 и видеокартой RX 7600 игра теперь работает с вдвое меньшей частотой кадров.
Возможно, это худший сценарий в данном случае, но другие отчёты показывают аналогичные последствия, при этом производительность в Steam Deck также ухудшается на 20-30% в любой момент времени.
Кроме того, геймеры на Reddit утверждают, что игра теперь использует больше видеопамяти на ПК. В результате ремейк подвергается массированной атаке негативных отзывов в Steam. Фильтрация по недавним отзывам показывает, что большинство последних отзывов негативные, в них указываются проблемы с DRM.
Пока неизвестно, отреагирует ли Capcom на негатив вокруг Resident Evil 4 Remake после этого обновления. Внезапное решение команды изменить DRM-защиту в ремейке было странным, учитывая, что обычно Denuvo полностью удаляется из более старых игр.
