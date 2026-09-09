Ремейки Resident Evil 2, 3 и 4 выйдут на Switch 2 в октябре

Хотя консоли Nintendo часто ассоциируются прежде всего с играми для всей семьи, партнёрство с другими издателями всё чаще позволяет выпускать на платформе Switch проекты, рассчитанные на более взрослую аудиторию. Именно это происходит с недавними ремейками Resident Evil: все три игры появятся на Switch 2 уже через несколько недель.

Resident Evil 2 позволяет заново пережить историю инцидента в Раккун-Сити; в это издание также включены все дополнения. Ремейк Resident Evil 3 дает возможность взглянуть на эти ключевые события глазами Джилл Валентайн. Наконец, Resident Evil 4 переносит нас на шесть лет вперёд в версии Gold Edition. Помимо самой запоминающейся истории Леона, это издание включает в себя дополнительные материалы, такие как сюжетное дополнение Separate Ways, посвящённое Аде Вонг.

Выход всех трёх игр на Nintendo Switch 2 запланирован на 16 октября. Эти ремейки станут отличным способом познакомиться с важнейшими сюжетными моментами франшизы — как для тех, кому понравилась недавняя Resident Evil Requiem, так и для тех, кто ещё не пробовал эту великолепную новинку из культовой серии.