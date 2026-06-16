Resident Evil 4 Remake получил кооперативный мод с синхронизацией всего прохождения

В Resident Evil 4 Remake появился неофициальный кооперативный режим благодаря моду Multiplayer Mod, который позволяет двум игрокам проходить сюжетную кампанию вместе. Модификация синхронизирует действия между игроками в реальном времени, включая поведение врагов, сюжетные события, открытие дверей, переключатели и другие игровые триггеры, обеспечивая совместное прохождение всей кампании.

Автор мода выпустил проект в бета-версии, предупредив о возможных технических ошибках и нестабильной работе. Разработка продолжается, и часть функций находится в стадии доработки.

Мод доступен для загрузки с нашего сайта (скачать модификацию), где также указаны инструкции по установке и актуальная информация о совместимости с другими модификациями.