ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 14 765 оценок

Ровно два десятилетия назад увидела свет культовая игра Resident Evil 4

Serious Ash
Новости

В ознаменование двадцатилетия культовой игры Resident Evil 4, её влияние на индустрию видеоигр остаётся значительным и по сей день. Игра продолжает привлекать как преданных поклонников, так и новых игроков, от сообществ скоростных геймеров до ценителей легендарных историй.

Она завоевала множество наград в номинации «Игра года» и до сих пор остаётся одной из лучших в своём жанре на всех игровых платформах.

Её наследие вдохновило создателей ремейка, который был высоко оценён в 2023 году. Этот ремейк привнёс улучшения в игровой процесс и визуальные эффекты, при этом сохранив дух оригинала.

Resident Evil 4 (RE4) внесла значительные инновации, которые преобразили жанр survival horror и оказали влияние на игровую индустрию в целом:

  1. Камера через плечо
    Новая перспективная камера позволила создать более захватывающее и динамичное восприятие игрового процесса. Этот вид усиливал ощущение напряжения и вовлеченности, став стандартом для многих последующих игр.
  2. Геймплей с элементами экшена
    Игра органично сочетала традиционные элементы хоррора с динамичной стрельбой, кинематографическими быстрыми событиями (QTE) и эффектными боевыми сценами. Это обеспечило баланс между напряжением и экшеном.
  3. Улучшение искусственного интеллекта
    Враги, такие как Ганадос, демонстрировали улучшенные тактические способности: они координировали действия, атаковали с разных сторон и применяли стратегии, что делало каждую схватку уникальной и напряженной.
  4. Запоминающаяся история и персонажи
    Сюжет сосредоточен на миссии Леона С. Кеннеди по спасению дочери президента Эшли Грэм. Игра представила целую галерею ярких персонажей: Ада Вонг, коварный Салазар и ужасающие Регенераторы оставили неизгладимое впечатление.

Эти нововведения сделали RE4 не только классикой своего жанра, но и ориентиром для разработки современных экшен-хорроров.

12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Ну признавайтесь кто проходил её на ПК на клаве без мышки?)) У меня даже была пиратская версия без роликов))))

1
vertehwost

кажется перезарядка была на shift+enter тогда я узнал об этом уже в конце игры...не говоря уже о квик тайм эвентах.

0
брaтанчик

Познакомился с игрой в 2007 на ПК. Играл без мыши и даже когда ломал правую руку, то настраивал управление только под левую. Кстати, именно RE4 и SH3 подтолкнули меня перейди на геймпад.

0
Nodas

Я ) а ещё там кнопки подсвечивались от геймпада, и комбинация менялась, и убежать от камня и прочие квик тайм элементы превращались в кучу попыток ))

0
Scorpion_win

для этого есть геймпад куплен много лет назад для FIFA и до сих пор многие игры на нем проходятся

0
AnimeKillMen
Запоминающаяся история и персонажи

Игры эти хороши геймплеем для забегов, но сюжеты во всех резиках премия дарвина.

Оригу раз 10 прошёл на профи (жаль s рангов в компании нет), а в римэйк на s+ на профи за 3 часа, ещё и платину взял на пс4 это был ад чистилище и рай одновременно. Мерсенарис кака. Мультиплеера резьбе4 не хватает с таким-то движком, хотя бы 1*1 или 2*2, а кэпком могла бы, в лост плэнетах это дело работало.

0
Madiark

Сюжет в резиках как и персонажы реально запоминающиеся, в отличий от большинства современного шлака

0
AnimeKillMen Madiark

ПХА-ПХА-ХА-ХА:

это ржот на перекуре Сэм Портер Бриджес и Дж.Сандерленд заправляет подушку в новую наволочку

0
K0t Felix

Ну так резьба, никогда не претендовала на игру с отличным сюжетом. Здесь ценится игровой процесс

1
Олег В

позор серии, глаза бы мои её не видели...

0
Frost_47

В том году вышла ещё легендарная игра King Kong по одноименному фильму Питера Джексона.

-1
agula98
двадцатилетия культовой игры Resident Evil 4

Сколько????

-3
K0t Felix

Двадцать. А сколько? С математикой все хорошо в школе было?

0