Ровно два десятилетия назад увидела свет культовая игра Resident Evil 4

В ознаменование двадцатилетия культовой игры Resident Evil 4, её влияние на индустрию видеоигр остаётся значительным и по сей день. Игра продолжает привлекать как преданных поклонников, так и новых игроков, от сообществ скоростных геймеров до ценителей легендарных историй.
Она завоевала множество наград в номинации «Игра года» и до сих пор остаётся одной из лучших в своём жанре на всех игровых платформах.
Её наследие вдохновило создателей ремейка, который был высоко оценён в 2023 году. Этот ремейк привнёс улучшения в игровой процесс и визуальные эффекты, при этом сохранив дух оригинала.
Resident Evil 4 (RE4) внесла значительные инновации, которые преобразили жанр survival horror и оказали влияние на игровую индустрию в целом:
- Камера через плечо
Новая перспективная камера позволила создать более захватывающее и динамичное восприятие игрового процесса. Этот вид усиливал ощущение напряжения и вовлеченности, став стандартом для многих последующих игр.
- Геймплей с элементами экшена
Игра органично сочетала традиционные элементы хоррора с динамичной стрельбой, кинематографическими быстрыми событиями (QTE) и эффектными боевыми сценами. Это обеспечило баланс между напряжением и экшеном.
- Улучшение искусственного интеллекта
Враги, такие как Ганадос, демонстрировали улучшенные тактические способности: они координировали действия, атаковали с разных сторон и применяли стратегии, что делало каждую схватку уникальной и напряженной.
- Запоминающаяся история и персонажи
Сюжет сосредоточен на миссии Леона С. Кеннеди по спасению дочери президента Эшли Грэм. Игра представила целую галерею ярких персонажей: Ада Вонг, коварный Салазар и ужасающие Регенераторы оставили неизгладимое впечатление.
Эти нововведения сделали RE4 не только классикой своего жанра, но и ориентиром для разработки современных экшен-хорроров.
Ну признавайтесь кто проходил её на ПК на клаве без мышки?)) У меня даже была пиратская версия без роликов))))
кажется перезарядка была на shift+enter тогда я узнал об этом уже в конце игры...не говоря уже о квик тайм эвентах.
Познакомился с игрой в 2007 на ПК. Играл без мыши и даже когда ломал правую руку, то настраивал управление только под левую. Кстати, именно RE4 и SH3 подтолкнули меня перейди на геймпад.
Я ) а ещё там кнопки подсвечивались от геймпада, и комбинация менялась, и убежать от камня и прочие квик тайм элементы превращались в кучу попыток ))
для этого есть геймпад куплен много лет назад для FIFA и до сих пор многие игры на нем проходятся
Игры эти хороши геймплеем для забегов, но сюжеты во всех резиках премия дарвина.
Оригу раз 10 прошёл на профи (жаль s рангов в компании нет), а в римэйк на s+ на профи за 3 часа, ещё и платину взял на пс4 это был ад чистилище и рай одновременно. Мерсенарис кака. Мультиплеера резьбе4 не хватает с таким-то движком, хотя бы 1*1 или 2*2, а кэпком могла бы, в лост плэнетах это дело работало.
Сюжет в резиках как и персонажы реально запоминающиеся, в отличий от большинства современного шлака
ПХА-ПХА-ХА-ХА:
это ржот на перекуре Сэм Портер Бриджес и Дж.Сандерленд заправляет подушку в новую наволочку
Ну так резьба, никогда не претендовала на игру с отличным сюжетом. Здесь ценится игровой процесс
позор серии, глаза бы мои её не видели...
В том году вышла ещё легендарная игра King Kong по одноименному фильму Питера Джексона.
Сколько????
Двадцать. А сколько? С математикой все хорошо в школе было?