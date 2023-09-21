С выходом DLC Separate Ways количество игроков Resident Evil 4 Remake в Steam резко возросло ©

Сегодня, 21 сентября 2023 года, состоялся официальный релиз DLC Separate Ways для Resident Evil 4 Remake, в котором Ада Вонг выступает в качестве играбельного персонажа и представляет сюжетную кампанию для игроков.

Уже через несколько часов после официального релиза DLC стало причиной огромного роста числа игроков в Resident Evil 4 Remake в сервисе Steam. До выхода Separate Ways пиковое количество игроков в Remake составляло 5 000 человек в день. Но с появлением в продаже дополнения этот пик резко пошел в гору, и в данный момент только в Steam в Resident Evil 4 Remake играют 42 254 человека, и это число продолжает расти. При этом следует помнить, что максимальное пиковое количество игроков составляло 168 191 человек.

Более того, DLC также было хорошо встречено игроками в Steam: количество положительных отзывов составило 687, а отрицательных - всего 49. Для тех, кто хочет впервые познакомиться с "Ремейком", сейчас самое время купить его за 585 турецких лир в Steam

Resident Evil 4 Remake доступна прямо сейчас на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series S|X.