Самым большим источником вдохновения для нового фильм "Обитель зла" стала Resident Evil 4 и Resident Evil 7

Режиссер Зак Креггер раскрыл конкрентные источники вдохновения для грядущего кинематографического перезапуска вселенной Resident Evil. По словам постановщика, наибольшее влияние на концепцию его картины оказали культовые части игровой серии от Capcom — Resident Evil 4 и Resident Evil 7.

Креггер отметил, что стремился объединить масштабный экшен-триллер и клаустрофобный персональный хоррор:

Мне нравится идея позаимствовать темп, ритм и масштаб у Resident Evil 4, а определенные черты и психологические элементы персонажей взять из седьмой части.

Напомним, что новая попытка экранизации Resident Evil не будет адаптировать знакомые нам игры. Для этой картины было решено взять оригинальную историю выживания в знакомой вселенной. "Обитель зла" от Зака Креггера расскажет об обычном курьере медицинских товаров, который соглашается на подозрительно высокооплачиваемый заказ с доставкой в Ракун-Сити. Прибыв на место, герой обнаруживает, что город полностью изолирован военными из-за смертоносной биологической вспышки.

Несмотря на сильное недовольство фанатов хоррора, аналитики прогнозируют отличный старт в кинотеатрах. Сейчас у картины есть все шансы значительно превзойти кассовые показатели даже лучших попыток Пол У. С. Андерсона с Миллой Йовович.

Премьера фильма состоится уже 18 сентября.