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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9.2 19 341 оценка

Самым большим источником вдохновения для нового фильм "Обитель зла" стала Resident Evil 4 и Resident Evil 7

Gutsz Gutsz

Режиссер Зак Креггер раскрыл конкрентные источники вдохновения для грядущего кинематографического перезапуска вселенной Resident Evil. По словам постановщика, наибольшее влияние на концепцию его картины оказали культовые части игровой серии от Capcom — Resident Evil 4 и Resident Evil 7.

Креггер отметил, что стремился объединить масштабный экшен-триллер и клаустрофобный персональный хоррор:

Мне нравится идея позаимствовать темп, ритм и масштаб у Resident Evil 4, а определенные черты и психологические элементы персонажей взять из седьмой части.

Напомним, что новая попытка экранизации Resident Evil не будет адаптировать знакомые нам игры. Для этой картины было решено взять оригинальную историю выживания в знакомой вселенной. "Обитель зла" от Зака Креггера расскажет об обычном курьере медицинских товаров, который соглашается на подозрительно высокооплачиваемый заказ с доставкой в Ракун-Сити. Прибыв на место, герой обнаруживает, что город полностью изолирован военными из-за смертоносной биологической вспышки.

Несмотря на сильное недовольство фанатов хоррора, аналитики прогнозируют отличный старт в кинотеатрах. Сейчас у картины есть все шансы значительно превзойти кассовые показатели даже лучших попыток Пол У. С. Андерсона с Миллой Йовович.

Премьера фильма состоится уже 18 сентября.

Кино и сериалы 3
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Комментарии:  8
Ваш комментарий
Клосов Андрей

Ну зачем вовремя езды,мужику в нос сувать пальцы,если у тебя месячные. Хулиганы.

8
North235

Так-то четвёрка и семёрка, это как сиськи и жопа. Вроде обе мощные, но совершенно разные и несочетающиеся.

3
w_temptation

выбрали для примера самые проходные части RE. Ясно.

3
Bright Perkin

Т.е. пиар этого фильма строят ровно на том, что выставили как "уникальную крутую" фишку Реквиема. А получились убогие прятки и тир. Теперь хотят провернуть ровно ТОЖЕ САМОЕ с кино?