Секреты Resident Evil 4: Separate Ways - Ады Вонг в откровенном платье, другой Вескер и неопубликованные кат-сцены ©

Компания Capcom неделю назад выпустила долгожданное сюжетное расширение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Дополнение, рассказывающее о приключениях обаятельной шпионки Ады Вонг, было хорошо принято как критиками, так и игроками. Separate Ways принесло в игру достаточное количество нового контента и еще больше интересных загадок и секретов, спрятанных в файлах DLC. Благо, энтузиасты довольно быстро проанализировали файлы дополнения и поделились своими находками.

Первое, на что обратили внимание энтузиасты, в файлах дополнения Separate Ways спрятан альтернативный наряд для Ады Вонг. Судя по всему, на ранних стадиях разработки разработчики хотели сделать для неё более откровенное платье с вырезом в области груди, но в итоге склонились к более практичному дизайну.

В файлах игры также был обнаружен другой образ Альберта Вескера. В этой версии злодей имеет модель с поврежденной рукой, которая соответствует утекшим концепт-артам, сделанным несколько лет назад. Скорее всего, в таком дизайне разработчики хотели показать прямое влияние вируса на человека, но от этой идеи отказались.

Еще одной неожиданной находкой в Separate Ways стали ранние версии кат-сцен. Прямо в файлах игры разработчики зачем-то оставили практически целый час роликов, записанных на движке. Это позволит сравнить первые версии кат-сцен с их финальным качеством в DLC.

Для тех, кто интересуется альтернативным нарядом для Ады Вонг, энтузиасты уже создали соответствующий мод. Героине вернули откровенное платье, восстановив некоторые скрытые файлы. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.