Синдзи Миками был против выпуска Resident Evil 4 на PlayStation 2

Совсем недавно культовый хоррор Resident Evil 4 отметил своё 20-летие. Сейчас игра доступна на множестве платформ, от PlayStation 2 до iPhone, но в момент выхода она была эксклюзивом Nintendo GameCube, а создатель игры Синдзи Миками выступал против выпуска игры на других платформах.
«Resident Evil 4 совершенно точно выйдет только на GameCube, — заявил Миками в интервью японскому журналу Hyper Capcom Special летом 2002 года, — не на какой-либо другой консоли. Если игру портируют на другую платформу, я совершу харакири».
После выхода журналисты спрашивали о портировании игры на PlayStation 2 у продюсера игры Хироюки Кобаяси, и тот, подтверждая слова Миками, заявил, что игра не выйдет на PS2. Забавный факт в том, что всего спустя несколько месяцев после этого интервью Capcom объявила о том, что игра всё-таки появится на консоли от Sony.
Напомним, что позже, в 2006 году, Синдзи Миками покинул Capcom, а в 2010 году объявил об открытии собственной студии Tango Gameworks. Компания отметилась хоррором The Evil Within в 2014 году и быстро завоевала любовь игроков, вдохнув новую жизнь в жанр хорроров.
Сейчас Миками покинул Tango Gameworks, а сама студия пережила закрытие и последующее возрождение силами Krafton. В данный момент разработчики заняты созданием сиквела ритм-экшена Hi-Fi Rush, а сам Миками недавно высказался о ремейке Resident Evil 4, заявив, что игра ему очень понравилась.
Да давно уже известно, что Миками топил за Нинтенду и Геймкуб, думаю, если бы консоль была более успешной, то Резик и прочие "эксы" Капком так бы и остались на ней (по крайней мере до выхода ремастеров/ремейков), но не сложилось. Жаль немного, консоль очень хорошей была
Ну как бы на ps2 так себе версия.
Нормальной она была. Да, слабее по графону, но по меркам консоли солидно выглядела, пофиксили баги кубовской версии и добавили неплохие бонусы
Там игры и пографонистее были.
Тем не менее, Резик 4 часто в топы самых красивых игр на ПС2 попадает, например вот
https://gamerant.com/best-looking-games-on-ps2/
По сути, ПС2-версия реально проигрывала только кубовской версии, но большинство на это внимание не обращало, все равно другие варианты кроме как консоль Сони не рассматривало и там РЕ4 среди лучших считается
Я играл на релизе на ps 2. Не впечатлило. Но я любитель резиков поэтому мне пофиг было. Хотя это все равно лучше пеке версии.
пс2 слабее по начинке
Ну и дол6о+б.
Я с этой игрой познакомился как раз благодаря PS2
Ну а играл еще на ps1. Так что что к чему уже знал.
Ну и дура.