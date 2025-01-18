Синдзи Миками был против выпуска Resident Evil 4 на PlayStation 2

Совсем недавно культовый хоррор Resident Evil 4 отметил своё 20-летие. Сейчас игра доступна на множестве платформ, от PlayStation 2 до iPhone, но в момент выхода она была эксклюзивом Nintendo GameCube, а создатель игры Синдзи Миками выступал против выпуска игры на других платформах.

«Resident Evil 4 совершенно точно выйдет только на GameCube, — заявил Миками в интервью японскому журналу Hyper Capcom Special летом 2002 года, — не на какой-либо другой консоли. Если игру портируют на другую платформу, я совершу харакири».

После выхода журналисты спрашивали о портировании игры на PlayStation 2 у продюсера игры Хироюки Кобаяси, и тот, подтверждая слова Миками, заявил, что игра не выйдет на PS2. Забавный факт в том, что всего спустя несколько месяцев после этого интервью Capcom объявила о том, что игра всё-таки появится на консоли от Sony.

Напомним, что позже, в 2006 году, Синдзи Миками покинул Capcom, а в 2010 году объявил об открытии собственной студии Tango Gameworks. Компания отметилась хоррором The Evil Within в 2014 году и быстро завоевала любовь игроков, вдохнув новую жизнь в жанр хорроров.

Сейчас Миками покинул Tango Gameworks, а сама студия пережила закрытие и последующее возрождение силами Krafton. В данный момент разработчики заняты созданием сиквела ритм-экшена Hi-Fi Rush, а сам Миками недавно высказался о ремейке Resident Evil 4, заявив, что игра ему очень понравилась.