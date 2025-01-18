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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 14 874 оценки

Синдзи Миками был против выпуска Resident Evil 4 на PlayStation 2

Simple Jack
Новости

Совсем недавно культовый хоррор Resident Evil 4 отметил своё 20-летие. Сейчас игра доступна на множестве платформ, от PlayStation 2 до iPhone, но в момент выхода она была эксклюзивом Nintendo GameCube, а создатель игры Синдзи Миками выступал против выпуска игры на других платформах.

«Resident Evil 4 совершенно точно выйдет только на GameCube, — заявил Миками в интервью японскому журналу Hyper Capcom Special летом 2002 года, — не на какой-либо другой консоли. Если игру портируют на другую платформу, я совершу харакири».

После выхода журналисты спрашивали о портировании игры на PlayStation 2 у продюсера игры Хироюки Кобаяси, и тот, подтверждая слова Миками, заявил, что игра не выйдет на PS2. Забавный факт в том, что всего спустя несколько месяцев после этого интервью Capcom объявила о том, что игра всё-таки появится на консоли от Sony.

Напомним, что позже, в 2006 году, Синдзи Миками покинул Capcom, а в 2010 году объявил об открытии собственной студии Tango Gameworks. Компания отметилась хоррором The Evil Within в 2014 году и быстро завоевала любовь игроков, вдохнув новую жизнь в жанр хорроров.

Сейчас Миками покинул Tango Gameworks, а сама студия пережила закрытие и последующее возрождение силами Krafton. В данный момент разработчики заняты созданием сиквела ритм-экшена Hi-Fi Rush, а сам Миками недавно высказался о ремейке Resident Evil 4, заявив, что игра ему очень понравилась.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Да давно уже известно, что Миками топил за Нинтенду и Геймкуб, думаю, если бы консоль была более успешной, то Резик и прочие "эксы" Капком так бы и остались на ней (по крайней мере до выхода ремастеров/ремейков), но не сложилось. Жаль немного, консоль очень хорошей была

1
Pravdarub

Ну как бы на ps2 так себе версия.

0
Night Driving Avenger

Нормальной она была. Да, слабее по графону, но по меркам консоли солидно выглядела, пофиксили баги кубовской версии и добавили неплохие бонусы

3
Pravdarub Night Driving Avenger

Там игры и пографонистее были.

0
Night Driving Avenger Pravdarub

Тем не менее, Резик 4 часто в топы самых красивых игр на ПС2 попадает, например вот

https://gamerant.com/best-looking-games-on-ps2/

По сути, ПС2-версия реально проигрывала только кубовской версии, но большинство на это внимание не обращало, все равно другие варианты кроме как консоль Сони не рассматривало и там РЕ4 среди лучших считается

0
Pravdarub Night Driving Avenger

Я играл на релизе на ps 2. Не впечатлило. Но я любитель резиков поэтому мне пофиг было. Хотя это все равно лучше пеке версии.

0
Rorschach93

пс2 слабее по начинке

-1
Yoshemitsu

Ну и дол6о+б.

Я с этой игрой познакомился как раз благодаря PS2

-1
Pravdarub

Ну а играл еще на ps1. Так что что к чему уже знал.

0
InsatiableOrson

Ну и дура.

-2