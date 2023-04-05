Синдзи Миками начал свое приключение в Resident Evil 4 Remake ©

В то время как одни уже завершили прохождение основного сюжета Resident Evil 4 Remake, другие отправляются на поиски платины, что довольно сложно.

Но существуют люди, которые только начинают прохождение игры, и отличным примером является сам Синдзи Миками, который несколько часов назад поделился на своем профиле в социальных сетях, что начал свое приключение в Resident Evil 4 Remake.

Пока что я свободен, начал ремейк Resident Evil 4.

Синдзи Миками даже шутит, что "пока свободен", так как японский разработчик недавно покинул студию Tango Gameworks, которую он сам основал много лет назад. Сейчас точно неизвестно, намерен ли Миками продолжать работу над играми. По мнению некоторых фанатов, он и правда решил уйти на пенсию, но лучше давайте подождем и посмотрим, чем закончится эта история.

Если кому неизвестно, г-н Синдзи Миками является одним из создателей франшизы Resident Evil от Capcom, он также является автором оригинальной игры Resident Evil 4 от 2005 года, которую многие игроки считают лучшей из франшизы.