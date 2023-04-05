Синдзи Миками начал свое приключение в Resident Evil 4 Remake

В то время как одни уже завершили прохождение основного сюжета Resident Evil 4 Remake, другие отправляются на поиски платины, что довольно сложно.
Но существуют люди, которые только начинают прохождение игры, и отличным примером является сам Синдзи Миками, который несколько часов назад поделился на своем профиле в социальных сетях, что начал свое приключение в Resident Evil 4 Remake.
Пока что я свободен, начал ремейк Resident Evil 4.
Синдзи Миками даже шутит, что "пока свободен", так как японский разработчик недавно покинул студию Tango Gameworks, которую он сам основал много лет назад. Сейчас точно неизвестно, намерен ли Миками продолжать работу над играми. По мнению некоторых фанатов, он и правда решил уйти на пенсию, но лучше давайте подождем и посмотрим, чем закончится эта история.
Если кому неизвестно, г-н Синдзи Миками является одним из создателей франшизы Resident Evil от Capcom, он также является автором оригинальной игры Resident Evil 4 от 2005 года, которую многие игроки считают лучшей из франшизы.
Ждем новостей "Синдзи Миками нашел новую пушку" и "Синдзи Миками прошел первого босса"
Синдзи Миками выставил в опциях другой цвет прицела.
Синдзи Миками ножом забрал, а я базукой. В этом и разница:XD
Жди
Похоже, дождался снижение цены на оффлайн активацию в стим на российских торрент-трекерах.
Торрент-трекеры и офлайн-активация как-то противоречат друг другу)
Взлома игры нет, но в неё можно поиграть за 250 р.
Ну так это не торрент-трекер)
Когда он в туалет пойдет обязательно нужно написать.
Или лучше запилить видеообзор.
Тут от этих погонщиков бонусов уже достаточно подобного контента.
как это покинул? а кто будет за Evil Within 3 следить? о_о
как ушёл? а как же... третьи злые капли?(((((((((((((((
Миками гений хорроров, любой его отзыв интересен.
Жаль что он не медийный человек, дает мало интервью. Поэтому ни разу не удивительно что молодежь не знает что это за "чел." и чем прославился.
В отличие от кодзимы, этот из каждого утюга
Синдзи Миками захотел в туалет и поставил на паузу.
Так пускай сразу стрим делает.
В яндекс такси иди брат..Или на стройку.
В своё время Миками сделал очень прикольную игрушку с ребусами для приставки snes - Goof troop. Недавно на эмуляторе её перепроходил)
Блиин, с нетерпением ждал The Evil Within 3, а главный создатель уже покинул студию 😭
Он не был дизайнером второй части. Просто продюсером или типа того... Так что выход третьей части от него не зависит. Найдут бабло сделают третью часть.
а я какаю, держу в курсе
а кто это?
Прикалываешься? Миками - отец серии Resident Evil, Dino Crisis, The Evil Within. Исполнительный продюсер Devil May Cry. Загугли на википедии короче.
На счёт лучшай, тут можно спорить долго, во то что ремейк один из самых годных,это да, вторая Ван лав))))