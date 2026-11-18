В недавнем интервью создатель легендарной серии Resident Evil Синдзи Миками рассказал о причинах радикальных перемен в четвертой части франшизы, вышедшей в 2005 году. По его словам, после долгих лет работы над серией классические ожившие мертвецы перестали его увлекать и начали казаться скучными. В итоге разработчик заменил их на зараженных паразитами жителей деревни — Ганадо.

Геймдизайнер пояснил, что считал живых людей гораздо более пугающими противниками, чем обычных зомби. Новые враги в Resident Evil 4 могли бегать, применять оружие, координировать свои действия и устраивать игроку настоящие засады, что кардинально меняло привычную атмосферу и динамику выживания.

На тот момент Миками уже подумывал об уходе из Resident Evil и запуске собственной студии. Он стремился сделать сюжет RE4 более масштабным и увести его в сторону от привычной истории о корпорации Umbrella. Таким шагом геймдизайнер хотел развязать руки следующей команде разработчиков, чтобы те могли свободно развивать историю в новом русле.

У создателя серии было два сценария на будущее. Если бы аудитория тепло приняла эксперименты Resident Evil 4, авторы пятой части смогли бы смело двигаться в том же направлении. В случае провала франшиза всегда могла откатиться к проверенной формуле с зомби и Umbrella — элементам, возвращению которых фанаты наверняка бы обрадовались.

Как показало время, риск полностью оправдался, и с тех пор Resident Evil 4 стала одной из самых успешных частей франшизы. Настолько успешной, что в 2023 году RE4 даже получила собственный современный ремейк, который часто называют золотым стандартом для этой серии игр от Capcom.