Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 18 372 оценки

Слух: трилогия Resident Evil Remake выйдет на Switch 2 после Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Многие фанаты Nintendo интересуются, выйдет ли трилогия Resident Evil Remake на Switch 2. Да, выйдет! Но прежде чем переносить ремейки на новую платформу, Capcom дождется, пока уляжется ажиотаж вокруг Resident Evil Requiem. Во всяком случее, так сообщил инсайдер по имени Риз Рейли, также известный как Kiwi Talkz.

Resident Evil Requiem вместе с Resident Evil 7 Gold Edition и Resident Evil Village Gold Edition выйдет 27 февраля 2026 года на Switch 2 в цифровом магазине eShop в составе бандла под названием Generation Pack.

В 2024 году Capcom выпустила сборник ремейков RE2, RE3 и RE4 под названием Resident Evil Remaster Trilogy. Данный сборник доступен на ПК, PlayStation и Xbox. Поэтому существует высокая вероятность, что Capcom также выпустит этот сборник для Switch 2.

Как всегда, до официального подтверждения информации ее следует воспринимать как чистую спекуляцию, и хотя прогноз вполне обоснован, только время покажет, сделает ли Capcom такого рода анонс в этом году.

askazanov

Аплодисменты!!!

Egik81

Логично. Десерт есть десерт. Странно было бы, если бы его дали перед основным блюдом.)))

EnchantingNostro

Если добавят прицеливание джойконами как в resident evil 5, то 4-й римейк станет систем-сэллером свища2:

и оригинал 4-ки на wii тоже был мега популярен:

MagneticEnnio

не пиши ересь мариокарт ворлд и так системселлер свича 2

EnchantingNostro MagneticEnnio

марево покупают вам, малыш, а в резик играют большие дяди и тёти

Babadzaki-San

Ну ради такого на самом деле ещё есть хоть какой-то смысл покупать эту херовину.Хотя на фоне того же Стим Дека смысла всё ещё нет.

sa1958

Ну и ладушки.