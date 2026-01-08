Слух: трилогия Resident Evil Remake выйдет на Switch 2 после Resident Evil Requiem

Многие фанаты Nintendo интересуются, выйдет ли трилогия Resident Evil Remake на Switch 2. Да, выйдет! Но прежде чем переносить ремейки на новую платформу, Capcom дождется, пока уляжется ажиотаж вокруг Resident Evil Requiem. Во всяком случее, так сообщил инсайдер по имени Риз Рейли, также известный как Kiwi Talkz.
Resident Evil Requiem вместе с Resident Evil 7 Gold Edition и Resident Evil Village Gold Edition выйдет 27 февраля 2026 года на Switch 2 в цифровом магазине eShop в составе бандла под названием Generation Pack.
В 2024 году Capcom выпустила сборник ремейков RE2, RE3 и RE4 под названием Resident Evil Remaster Trilogy. Данный сборник доступен на ПК, PlayStation и Xbox. Поэтому существует высокая вероятность, что Capcom также выпустит этот сборник для Switch 2.
Как всегда, до официального подтверждения информации ее следует воспринимать как чистую спекуляцию, и хотя прогноз вполне обоснован, только время покажет, сделает ли Capcom такого рода анонс в этом году.
Аплодисменты!!!
Логично. Десерт есть десерт. Странно было бы, если бы его дали перед основным блюдом.)))
Если добавят прицеливание джойконами как в resident evil 5, то 4-й римейк станет систем-сэллером свища2:
и оригинал 4-ки на wii тоже был мега популярен:
не пиши ересь мариокарт ворлд и так системселлер свича 2
марево покупают вам, малыш, а в резик играют большие дяди и тёти
Ну ради такого на самом деле ещё есть хоть какой-то смысл покупать эту херовину.Хотя на фоне того же Стим Дека смысла всё ещё нет.
Ну и ладушки.