Состоялся релиз мода "Глава 0" для Resident Evil 4 Remake, который вернул вырезанный контент

Ремейк Resident Evil 4 от Capcom применил довольно амбициозный подход к обновлению этой классической игры. В игре были переработаны несколько эпизодов, смягчены проблемы с миссиями по сопровождению из оригинала, и добавлена ​​возможность парировать бензопилу, что было довольно круто. Одним из заметных изменений стало то, что игровые эпизоды с Эшли стали гораздо более глубокими и захватывающими, кульминацией которых стала кошмарная встреча с бронированными монстрами в склепе.

Похоже, изначально в ремейке планировалось ещё больше сегментов, посвящённых Эшли. Датамайнеры обнаружили свидетельства о забракованной главе пролога, в которой Эшли убегает от преследователей за ночь до прибытия Леона в деревню. Хотя Capcom так и не завершила этот эпизод, моддер объединил оставшиеся части этой «Главы 0» с существующими внутриигровыми ресурсами, чтобы создать играбельную версию.

В этом моде Эшли использует свой телефон в качестве фонарика, перемещаясь по деревне ночью. После того, как она становится свидетельницей убийства чужака культистами, она также видит, как захватывают Луиса. Автор мода предоставляет подробный анализ того, что было восстановлено, воссоздано и добавлено из игровых файлов. По сути, большая часть анимаций, ракурсов камеры и уникальных функций, таких как фонарик на телефоне Эшли, взяты из игровых файлов. Всё остальное было собрано из существующих ресурсов. Мод органично интегрирует пролог, который можно играть после вступительной заставки игры и перед первой главой.

Хотя мы можем лишь гадать, почему Capcom вырезала пролог из ремейка Resident Evil 4, возможно, они посчитали, что эта сцена слишком подробно объясняет элементы, которые подразумеваются или упоминаются на протяжении всей игры; в конце концов, мы уже знаем, что и Луис, и Эшли в итоге оказываются в плену.

Эта сцена также, возможно, отвлекает от зловещего медленного нарастания напряжения в первые минуты игры, когда Леон впервые сталкивается с Ганадосами. Тем не менее, даже если понятно, почему «Глава 0» оказалась за кадром, мод интересен тем, что мы нечасто видим вырезанные сцены в видеоиграх. Из-за печально известной секретности игровой индустрии и принципиальных различий в том, как создаются игры и фильмы, редко удается увидеть то, что могло бы быть.