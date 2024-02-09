Состоялся релиз золотого издания римейка Resident Evil 4

Сегодня, 9 февраля 2024 года, в продажу поступило Золотое издание римейка к легендарному хоррор-экшену Resident Evil 4.
В Resident Evil 4: Gold Edition входит базовое издание Resident Evil 4 Remake, а также сюжетное расширение Separate Ways, в котором мы узнаем о событиях с точки зрения Ады Вонг, и пакет Extra DLC, включающий дополнительные наряды для персонажей. Данное издание доступно на PS5, PS4, Xbox Series и PC (Steam).
Появление нового издания - это прекрасная возможность выгодно купить высококачественную игру вместе со всем выпущенным для нее дополнительным контентом.
Не хочу быть занудой, но кхм... рЕмейк.
Забей, на этом сайте это норма.
Позорники)
Тоже не хочу быть занудой) Но ты можешь спокойнно сам исправить эту статью, просто кликнув на карнадашик справа, тут любой человек может править любую статью любого другого и правка принимается если она оправданная.
Хоть в трейлере ничего нового не показали до последнего думал что с выходом Gold Edition хоть что-нибудь новое да добавят, ну или хотя бы патч.
ну по сути нихрена не добавили
По сути ничего и не обещали
Да это просто коллекционная издание
Это не коллекционное издание. Это просто полный пак игры, по более выгодной цене
Хотелось бы понять, каким образом ты это сделаешь, если новая версия не взломана
Нет, не взломают
Кроме группировки Эмпресс Денуву никто не ломает, а они пропали с радаров с осени
Сапсом скоро сами удалят денуво, как это было и с предыдущими частями)
Через годик, разве что
Но я уже купил все и ДЛЦ и апгрейды😅
Ура. Ждём взлома или убития денувы.
Взлома не будет
Зачем? прошёл на купленном акка за 100р, пару месяцев назад.
Что бы не давать деньги этим лицемерным тварям.
Не будет взлома - будет удаление денувы. Я никуда не спешу.
Значит денову там и останется.
Вот теперь нужно было просить ее взломать игру . Теперь выбирайте между огрызком или денуво лезущей во все щели и программы на вашем ПК .
Куплю на PS5 , но не сразу , все таки Резик это в первую очередь чисто консольная франшиза и на пека всегда выпускалась по остаточному принципу
Чисто консольная франшиза - это франшиза, которая выходила только на консоли, например киллзоны или резистансы с инфеймосами. Если игра вышла на ПК, хоть и с задержкой, это уже не ЧИСТО консольная серия. РЕ же с 2009 сугубо мультиплатформеная и благодаря этому максимально прибыльная, re5 показал лучшие продажи в серии на тот момент, а фанатики консолей все никак не могут это принять и продолжают выстаивать шизойдный карго-культ)
Насчёт того, что всегда выпускалась по остаточному принципу, не соответствует действительности. В последние годы Capcom заявляла о том, что PC является важной для неё платформой, а позднее – и вовсе самой прибыльной. Ну, и на деле повышенное внимание к качеству релизов на PC подтверждается начиная с Resident Evil 7, то есть вот уже в течение семи лет.