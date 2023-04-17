Создатели модификаций остались в восторге от уникальной системы волос в ремейке Resident Evil 4 ©

Обновленное издание зомби-экшена Resident Evil 4 покорила сердца многих геймеров, благодаря пристальному вниманию к самым мелким деталям. Игроки в ремейке нашли несколько забавных способов пропускать важные моменты в игре и другие секреты, однако это далеко не все найденные открытия. Прямо сейчас авторы модификация изучают скрытые технологические возможности проекта, где внезапно их удивила уникальная система волос в ремейке Resident Evil 4.

Ремейк Resident Evil 4 позволяет активировать в настройках игра отображение прядей волос, что визуально улучшает внешний вид причесок для всех персонажей. На первые взгляд такое банальное улучшение, скрывает в себе действительно интересные возможности, считают авторы модов. По их словам, разработчикам из Capcom удалось сделать в игре волосы персонажей самостоятельным и детализированным элементом модели героев, чем может похвастаться не каждая игра. На примере Эшли, моддер под ником Fluffyquack показал главное преимущество прядей волос:

Как отмечает энтузиаст, пряди волос в ремейке Resident Evil 4 это действительно крутая система, которая позволяет воссоздать в игре необходимо реалистичность. Кроме этого, данная технология позволяет легко определять для них новый цвет, не меняя текстуры самих волос. По словам Fluffyquack, при должном уровне знаний любой игрок может мгновенно изменить цвет волос всех персонажей в игре. Однако для чего была реализована подобная система, остается загадкой.